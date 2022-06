“Gamero es como Ferguson”: la descarada lambonería de César Augusto Londoño que está acabando con Millos

.Publicidad.

Cinco años sin títulos lleva Millonarios. ¿Se imaginan qué pasaría si el Atlético Nacional llevara 10 torneos sin levantar trofeo? Lo más seguro es que los periodistas de todo el país lo fustigarían hasta obligarlo a renunciar. El Nacional se respeta como todo equipo grande que es y los hinchas necesitan un periodismo serio que vigile el andar del equipo, estar alertas para evitar fracasos.

En Millonarios pasa todo lo contrario. Desde que Gustavo Serpa pasó a estar en la junta directiva del Grupo Prisa, dueña de Caracol Radio, periodistas como César Augusto Londoño han cambiado su agenda. Conocido por su lealtad sin límites, sin restricciones a sus jefes, Londoño optó por seguir instrucciones que van en detrimento a los intereses deportivos del club embajador, de la que Serpa es presidente. Entonces quedó prohibido llamar por su nombre a la sequía de Gamero, y el nombre es fracaso, total y absoluto. Londoño en el Pulso del Futbol del 13 de junio afirmó que Gamero necesitaba el mismo tiempo que tuvo Alex Ferguson en el Manchester United, seis años sin títulos. Ni siquiera su compañero de programa, Oscar Rentería Jiménez, podía creer lo que escuchaba. Londoño criticó el esquema táctico del Junior porque, con diez hombres, se defendió con el reglamento, pero César Augusto se molestó demasiado y trató casi de delincuentes a los tiburones.

Nunca se refirió al verdadero problema de Millonarios, la falta de gol, la falta de nómina. La culpa de la falta de nómina tiene que ver con Gamero. Si el técnico tiene dignidad no recibe un equipo lleno de peladitos o de paquetes indignos del club Embajador como el Caballo Márquez, importado desde el Unión Magdalena. Su fracaso fue clamoroso. Si uno no tiene personal entonces puede aspirar al éxito, pero si acepta un equipo de segunda pues es que está condenado al fracaso y sabe que eso es lo que obtendrá. Gamero lleva cinco años sin resultados, Millonarios es el segundo equipo más ganador en la historia de este país y lleva toda esa sequía, entonces, de verdad ¿Millonarios resiste el cuento del proceso? No creo, la hinchada quiere títulos, clasificaciones a rondas avanzadas de la Libertadores. Así que enredar, como hace César Augusto, con el cuento de que hay que pensar a largo plazo es un cuento que ya nadie se traga.

Gamero está ahí con el respaldo del periodismo de Bogotá porque está cumpliendo con la misión que le otorgó Serpa: llenar de plata las arcas de Millos con la venta de jugadores de la cantera. Para no más, por eso es absurdo hablar de proceso cuando están vendiendo jugadores a granel. En pocas semanas Daniel Ruiz y Llinás, serán vendidos al fútbol del exterior. Eso es mentira de que hay proceso, acá hay un técnico que se acomodó a la zona de confort de no ganar títulos sino de promover futbolista. Una lástima que hayamos perdido un técnico de categoría por un simple formador de talentos. Trágico que César Augusto se preste para esto.

