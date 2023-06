El volante colombiano que con 24 años se fue a Arabia: pintaba para ser el nuevo James y falló

Durante el 2019, un jovencito mediocampista del Atlético Huila supo hacer las cosas bien en la liga colombiana. Kevin Agudelo era su nombre y gracias a su rendimiento superlativo, el jugador logró ser fichado por el Genoa de Italia por 2,5 millones de euros en una venta millonaria para el equipo opita. El volante pintaba para ser la nueva joya del fútbol colombiano; pero después de tres años en Europa decidió irse a ganar dinero al futbol asiático y dejó atrás la competitividad.

Según la información, el jugador colombiano llegó a un acuerdo con el Al-Nasr SC de Emiratos Árabes Unidos para hacer parte del equipo durante los próximos dos años. Kevin Agudelo hacia parte del Spezia de Italia desde el año 2020 y había sido comprado por el equipo de la serie B en 2022. Allí había logrado jugar 35 partidos la ultima temporada; pero finalmente decidió probar una nueva aventura y llegó a suelo árabe.

| Vea también: La pelea de dos grandes de Europa por fichar a Kevin Mier, se frotan las manos los Ardila Lulle

A través de un video, el equipo asiático confirmó el fichaje del volante que ya se encuentra en territorio árabe. Utilizando el himno de fondo, con la bandera de Colombia y el mítico gol de Freddy Rincón en el mundial de Italia 90, el Al-Nasr SC documentó la llegada del futbolista, la firma del contrato y su primera experiencia en el estadio Al-Maktoum, donde el equipo azul es local.

⌛️done



عيدية العميد 💙💫



من الدوري الإيطالي إلى دانة الدنيا دبي

الكولومبي "كيفن أغوديلو" .. نصراوي 💙😍

Here We Go!

It's Confirmed ✅️

Kevin Agudelo is a Blue! 🔵 pic.twitter.com/2cKCQBTJ2S