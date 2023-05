En redes sociales se volvió tendencia a la franquicia de comidas, después de descubrir que tiene su propio colegio. La sorpresa y los chistes no se hicieron esperar

.Publicidad.

En las últimas horas, la cadena de comidas Frisby se volvió tendencia en redes sociales, después de que alguien en Twitter afirmara que la franquicia tenía su propio colegio. Todo empezó por un post en el que una de las usuarias del local veía por primera vez a la mascota de la franquicia, al Pollo Frisby; y en respuesta a la publicación, un perfil llamado "marxianito cortuluá" aseguró que había estudiado en el colegio de la franquicia y que una de sus compañeras le tenía miedo al pollo.

Ahora bien, lo que parecía un post normal, resultó generando la sorpresa de cientos de personas, que no sabían que Frisby tenía su propio colegio. Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, no solo asegurando que jamás imaginaron la existencia del colegio Frisby, sino también burlándose de la institución educativa. Imágenes del pollo Frisby le dieron la vuelta a Twitter, así como jocosos comentarios sobre las clases y el tipo de estudiantes que, supuestamente, hacen parte del colegio.

-Publicidad.-

Los del colegio de Frisby cuando se encuentran con los del colegio de KFC pic.twitter.com/slpzaBP6c2 — Rugeles (@rugelastico) May 9, 2023

Cuando te ennovias con alguien que estudia en el colegio de Frisby pic.twitter.com/wi7teyixiq — Rosni (@rpintosa_) May 9, 2023

Publicidad.

Las izadas de bandera en el colegio Frisbypic.twitter.com/xAPduQ3D1u — Jorge Ignacio  (@_nachodeloyola) May 9, 2023

La cartuchera de los que estudian en el colegio de frisby pic.twitter.com/zwMl0ZYBRl — Camilo Perez (@Arthur_____17) May 9, 2023

El rector del colegio de frisby capturado por corrupción: pic.twitter.com/0qwDQ1bQpZ — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) May 9, 2023

| Vea también: Se emborracharon y rompieron todo: los participantes del 'Desafío' que le deben $50 millones a Caracol

Los pelados del colegio Frisby con la copia para el examen pic.twitter.com/gqiy5IrmkV — Alvvays waiting 🫐 (@araffan94) May 9, 2023

Hay que aclarar que el colegio de la cadena de comidas efectivamente existe; y no, no se llama Colegio Frisby. La institución educativa patrocinada por la franquicia se llama Instituto Tecnológico Dosquebradas, tiene mas de 35 años de existencia y en principio fue fundado para brindar educación a un hogar de niños de la calle.

confirmó, si hay colegio frisby pic.twitter.com/cJ2xrKzKaq — flaquinho juju (@flaquinho301) May 8, 2023