Frente al estancamiento económico alza de salarios

Una aguda polémica planteó el gobierno de Iván Duque frente a la afirmación del gerente del Banco de la República Juan José Echavarría del estancamiento de la economía.

Intentó imponer su autoridad económica y política, pero todos los resultados de diversas variables económicas ha terminado por darle la razón al gerente del banco.

El crecimiento del PIB de un 2,3 % en el último trimestre hace ver muy lejos la meta del 3,5 % anual que el gobierno y el mismo Banco de la República proyectan para esta año. El 1,2 % de crecimiento de la industria es muy débil. La inflación tiende a subir. La tasa de cambio es muy alta para nuestro déficit en la balanza comercial. El precio Internacional de nuestro café arruina la caficultura. Otros sectores agrícolas expresan su inconformidad con el gobierno. La tasa de desempleo se mantiene al alza en dos dígitos (en mayo 10,5 %). La informalidad laboral se mantiene arriba del 60 %. Etcétera, etcétera.

Todas las “medidas” del gobierno encaminadas a la esquiva reactivación económica no han tenido el impacto que ofrecieron o previeron. Especialmente la ley de (des) financiamiento o reforma tributaria y el PND, pletóricas de exenciones tributarias y fiscales a favor de las multinacionales, en especial el sector extractivo, y el sector financiero, no han mejorado para nada la percepción y la realidad económica. Por el contrario, hay temas agravados como el impacto que va tener el cierre de la vía al llano, frente a cuyas catastróficas consecuencias el gobierno no atina a responsabilizar a sus socios del grupo Aval el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, con lo cual los mantiene en la impunidad tanto en esta caso como en el de la Ruta al Sol con el corrupto Odebrecht.

Todo sucede, pues llevamos 30 años privatizando el patrimonio público a precio de huevo, exonerando a las multinacionales y al gran capital financiero de sus obligaciones tributarias y fiscales, trasladando las responsabilidades a las rentas del trabajo y al regresivo IVA, disminuyendo los ingresos de los trabajadores por vía de incrementos salariales y pensionales atados solían a la inflación y reduciendo el valor de la mano de obra por la vía la de reformas laborales y pensionales que lo flexibilizan y abaratan (tercerizar, informalidad, prestación de servicios, contratos por horas por debajo del mínimo, ampliación de la jornada diurna hasta las 9 p. m., reducción del 25 % de dominicales y festivos, etcétera) y todo acompañado de una política en la cual nuestro mercado interno de bienes y servicios cada vez es mayormente atendido por productos y servicios extranjeros, dejando a la “buena de Dios” a la industria, la agricultura y los servicios nacionales.

Es una política como bien se conoce del libre comercio, que lleva 30 años y que hoy fracasada en el mundo y en Colombia se quiere insistir en ella. Por eso Duque no va tener ninguna posibilidad de atender los múltiples reclamos de mejorar la economía y las necesidades sociales de trabajo, educación, salud, vivienda, cultura entre otras.

Ya hoy se percibe que este gobierno no tiene rumbo y está reflejado en la encuestas. Si a esto se suma su errónea política de hacer trizas la paz por atender a su mentor, que le dificulta su accionar en el Congreso, hemos de concluir que hay una grave crisis de dirección en el gobierno que agravará su percepción y por tal las motivaciones para un desempeño despejado.

Mientras se corrige a fondo la necesidad de que el Estado intervenga la economía y se apliquen medidas serias al fracasado libre comercio, se debería iniciar con una corrección en materia salarial realizando incrementos sustantivos que recuperen y mejoren el poder adquisitivo de los salarios. Así lo ha recomendado reiteradamente el premio nobel de Economía Paul Krugman. El neoliberalismo con la teoría de que los salarios son inflacionarios y generan desempleo ya ha fracasado. No se puede seguir en el error.

Aumentar los salarios y darles mayor poder adquisitivo es un círculo virtuoso de darle mayores ingresos a los trabajadores, aumentar el consumo y el ahorro y por tal demandar mayores bienes y servicios, que en la medida de que los dispongamos con trabajo nacional, apalancamos la producción industrial y agropecuaria nacionales, reactivando todo nuestro aparato productivo.

Llevamos 30 años insistiendo en el libre comercio y la precarización del trabajo. Es hora frente al estancamiento económico de acudir al mejoramiento del ingreso por la vía de alza general de salarios. Reiteremos que por más revoluciones tecnológicas que sucedan, la fuente de riqueza es el trabajo humano.

Twitter: @fabioariascut