En el país de los absurdos Francia Márquez debe demostrar que es santa desde niña

Por: Norberto Molina Guerrero - investigador académico |

mayo 17, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Una vez le hicieron una pregunta sobre la época de estudiante de primaria a Ben Carson cuando este era precandidato presidencial republicano, asunto que le causó risa porque para ese momento tendría más o menos 66 años, disimuladamente criticó al periodista por el absurdo de rebuscar alguna falta en su vida prácticamente desde que era niño.

Y ese mismo absurdo está sucediendo con la vida de Francia Márquez, y es que también causa mucha risa cuando los opositores políticos (es mejor hablar en esos términos que mencionar enemigos políticos asunto que recomendaba Luis Carlos Galán) intentan acusarla de lo más insignificante rebuscando su vida prácticamente desde que era niña.

-Publicidad.-

Entonces se han presentado acusaciones surrealistas sobre situaciones medio extrañas, como que recibía subsidios del Estado colombiano, que se debe recordar una familia pobre recibe generalmente menos de la mitad de un mínimo cada dos o tres meses, o que tenía un negocio de comidas dando la idea de que Francia ha sido una especie de nueva rica (risas), no deja de ser un chiste, pero eso sí, da rabia y es muy lamentable que tengan que acudir al racismo.

He estado pendiente de ver qué otras absurdas acusaciones rebuscadas, que más bien es invento o es producto de la imaginación generado por el odio que producen las pasiones políticas, pudieran dirigir los opositores políticos contra Francia, y la impresión que he tenido es que hay un silencio de parte de esos opositores, debe ser que definitivamente no lograron encontrar nada de qué acusar a Francia Márquez, que paradójicamente ese silencio la ha llegado a convertir en una santa.

Publicidad.

Francia Márquez es una santa en términos políticos, tiene su carácter que ha forjado como lideresa desde su región, puede tener equivocaciones, pero frente a todos los demás líderes políticos, genera confianza, y es lo que necesita una sociedad tan sedienta de creer nuevamente en la institucionalidad democrática que necesita Colombia.