- Francia Márquez habló sin tapujos de su vínculo con Petro y los señalamientos que le han hecho

A seis meses de terminar el mandato, Francia Márquez defiende su gestión, aclara el uso de recursos en el Pacífico y responde a las críticas por sus viajes a África

En entrevista con El Tiempo, la vicepresidenta Francia Márquez compartió su balance de gestión a seis meses del fin del mandato de Gustavo Petro, defendiendo su trabajo, su rol en el Gobierno y su visión para Colombia.

Francia Márquez, vicepresidenta de la República, hizo un balance contundente de su gestión en el Gobierno de Gustavo Petro. En una entrevista con El Tiempo, destacó su honestidad, la transparencia con la que ha actuado y la cercanía con los pueblos más vulnerables, enfatizando que su presencia en el Ejecutivo ha estado guiada por un profundo sentido de convicciones, no por intereses electorales.

A lo largo de su mandato, la vicepresidenta se ha enfrentado a diversas críticas, una de las más recientes respecto a su aparente bajo perfil en los medios y redes sociales. Frente a este señalamiento, Márquez expresó que su trabajo no depende de la visibilidad mediática, y aclaró que se ha enfocado en cumplir con las funciones constitucionales que le asignó el presidente Petro, trabajando en proyectos concretos para las comunidades más necesitadas del país. "No estoy para los reflectores", afirmó, resaltando el trabajo detrás de los acuerdos como el CONPES Pacífico y la consulta previa del Decreto 70.

La presencia de Márquez en África también ha sido tema de discusión. Los cuestionamientos sobre el costo de sus viajes y su pertinencia han sido frecuentes. Sin embargo, la vicepresidenta respondió a estos comentarios asegurando que sus viajes no son un capricho, sino una misión estratégica para fortalecer la política exterior de Colombia en el continente africano. En estos viajes, empresarios colombianos, muchos de ellos liderados por mujeres, han logrado concretar exportaciones y abrir nuevas rutas comerciales hacia África.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, Francia Márquez aclaró que la Vicepresidencia no es una entidad ejecutora. Con un presupuesto de $9.657 millones asignados principalmente a la coordinación interinstitucional, la vicepresidenta logró gestionar recursos para proyectos clave en el Pacífico colombiano, alcanzando un total de $2,4 billones de pesos en inversiones para áreas como salud, educación y agua potable.

La creación del Ministerio de Igualdad también marcó un hito en su gestión. Aunque el proceso tomó más tiempo del esperado, Márquez destacó la importancia de haber construido desde cero una institución para atender a más de 23 millones de colombianos en situación de vulnerabilidad. A pesar de las críticas a la ejecución de este ministerio, se mostró orgullosa de haber logrado establecer la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

Por último, la vicepresidenta se refirió a la situación de seguridad en algunas regiones del país, reconociendo las preocupaciones de las comunidades, especialmente en territorios como Cauca, Chocó y Arauca. En relación con su vínculo con el presidente Petro, sostuvo que su relación es respetuosa y profesional, basada en un mandato popular, y resaltó que, aunque han tenido diferencias, siempre han mantenido un diálogo sincero y constructivo.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..