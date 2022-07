Fiscalía vuelve a archivar denuncia contra Norman Alarcón

Por: Norman Alarcón Rodas |

julio 13, 2022

Desde noviembre del año pasado la empresa AIR-E había interpuesto una denuncia penal contra Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en la Región Caribe, por los presuntos delitos de injuria y calumnia.

La Fiscalía Delegada Novena de Intervención Temprana de Barranquilla, con una pieza procesal de veinte páginas y aduciendo argumentos jurídicos nacionales e internacionales, archivó dicha denuncia. Pero la empresa de energía eléctrica AIR-E volvió a insistir y presentó una solicitud de desarchivo al mismo despacho para que continuara el proceso contra el líder social, insistiendo que las posiciones críticas del dirigente de la Liga de Usuarios contra la instalación del sistema de medición AMI y de rechazo a los cobros de deudas antiguas de los usuarios con Electricaribe habían perjudicado a dicha empresa en su patrimonio económico y moral.

La Fiscalía Delegada Novena de Intervención Temprana de Barranquilla desestimó los argumentos de la susodicha empresa por segunda ocasión, aduciendo que “En el fondo se evidencian posiciones legales encontradas entre la empresa prestadora del servicio público de energía y la posición de la asociación de USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, y en dicha controversia no puede entrar el derecho penal a amordazar porque a nuestro juicio, no obstante que no observamos comisión de delitos, se vulnerarían derechos fundamentales como el de expresión, disenso o contradicción que tienen las personas. Y esta clase de controversias no es posible tipificarlas como delitos en contra de la honra o el buen nombre …”. Por lo tanto, se ORDENA: 1) Ratificar la orden de archivo del 19 de noviembre de 2021 por atipicidad con fundamento en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004 la presente indagación”.

La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos aprecia en todo su valor esta decisión de la Fiscalía ya que se trataba de una denuncia temeraria de la empresa AIR-E que viene atropellando a miles de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira y que la actuación de Norman Alarcón se ciñe a los postulados de la organización de defender a los usuarios que vean menoscabados sus derechos a un servicio eléctrico de calidad a precios módicos y pagables.

LIGA NACIONAL DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

NIT 900334308

JAVIER GAVIRIA BETANCUR

Presidente