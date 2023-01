Firmar con el Medellín: la venganza que preparara Gio Moreno en contra de los Ardila Lulle

.Publicidad.

Después de quedar campeón con Atlético Nacional en el primer semestre del 2022, Gio Moreno se vio envuelto en un montón de escándalos al desenmascarar el miserable sueldo que ganaba el entonces técnico, Hernán Darío Herrera. Tras sus declaraciones, el jugador fue cancelado por el club verdolaga, y las directivas le acabaron el contrato y lo sacaron por la puerta de atras. Desde ese momento, su nombre ha sonado para Junior o Envigado; pero en las últimas horas los chismes que lo acercan a Independiente Medellín, son incesantes.

Y es que desde hace un tiempo, se habló de la posibilidad que el rival de patio de Atlético Nacional se hiciera con los servicios del volante. En primer momento, todo parecía ser solo una especulación; pero en los últimos días el rumor ha tomado fuerza, después de que las propias directivas del Medellín aseguraran que los acercamientos son reales; e incluso, que ya se han tenido algunas conversaciones con el futbolista.

🚨 #DIM quiere un refuerzo más en ataque: 🔴 A Jackson Martínez (36) ya se le hizo oferta sujeta a evaluación médica porque lleva más de 2 años sin jugar

🔵 Con Giovanni Moreno (36) no hay acuerdo, pero sí intensificaron diálogos 👀 Solo llegaría uno, como cuenta @oscartobonc pic.twitter.com/8vKs3OcEWg — Pipe Sierra (@PSierraR) January 16, 2023

Así mismo, según lo revelaron algunas fuentes, el Independiente Medellín ya hizo su trabajo para convencer a Gio Moreno; y él es quien en este momento tiene la decisión final sobre su futuro. Sin embargo, y aun sin saber si es oficial o no, la reacciones a este bombazo en el mercado de fichajes no se hizo esperar; y los mensajes a Gio Moreno inundan las redes sociales. Lo fanáticos de Atlético Nacional no lo bajan de traidor.

Si Gio Moreno se va al DIM hay que borrarlo de la historia de Nacional. Nunca volver a mencionarlo. — Juan Martínez (@JuanFMartinezz) January 16, 2023

Gio Moreno clavandonos en el clásico y haciendo el topo gigio a los dirigentes de Nacional luego le pide perdón a la hinchada,no niego que me destruiría. — !Iván¡ (@FuiIvan_MolinaV) January 16, 2023

Si Gio Moreno llega al Dim le quito mis afectos, nadie sabe lo de nadie pero no creo que sea por necesidad de pagar los créditos que tiene en flamingo y agaval. Se llama traición y es indefendible. — Legión Verdolaga (@LegionVerdolaga) January 16, 2023