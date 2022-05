Fico vs Petro en lo laboral

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Todos los diagnósticos sobre el mercado laboral en Colombia, los de la Misión de Empleo, los de la Ocde, los de diferentes universidades, los de diversos observatorios laborales, apuntan a señalarlo como un mercado abiertamente desastroso y problemático.

Colombia tiene una alta tasa de desempleo, alrededor del 12 %, una informalidad de cerca del 64 %, aún hay 1,2 millones de no ocupados, el desempleo de los jóvenes es el doble de la tasa general, la de las mujeres es del 18 %, los ingresos dicen que el 47 % ganan menos de un salario mínimo y un 21 % menos de 1/2 salario mínimo, solo el 25 % de los mayores de 65 años tiene una pensión.

Tenemos la más alta tasa de desempleo de América Latina. Este errático mercado laboral explica muy buena parte del hecho, de que somos uno de los cinco países más desiguales del mundo y digámoslo también, explica parte sustancial del estallido social y en especial la participación explosiva de los jóvenes nini (ni estudiantes, ni trabajan).

Mientras el PIB se reactiva frente a la pandemia en un 10,6 %, el desempleo todavía está 2 % por encima del de antes del covid-19.

Frente a este oscuro panorama laboral que va dejando el pésimo gobierno de Iván Duque, el candidato Fico propone:(extraemos algunas propuestas, las más concretas y no generales).

-Para 3,5 millones de adultos mayores de 65 años que hoy no tienen pensión, les garantizaremos un ingreso mínimo vitalicio de $330.000.

-Impulsar una reforma laboral con esquemas de contratación adecuados a las características laborales de cada sector(¿salario mínimo por región y sector?). -Financiación alternativa de los aportes parafiscales para reducir los costos laborales no salariales (ej. pago obligatorio a cajas de compensación). Estos inhiben la formalización laboral al contabilizar más del 65 % del monto que debe pagar un empleador para contratar un empleado con un salario mínimo. (La vieja y cantaletuda receta neoliberal ya fracasada: pague menos y "habrá más" empleo)

-En materia pensional propone proteger el ahorro de 18 millones de colombianos, fruto de su trabajo y esfuerzo de muchos años; su colchón para la vejez, frente a las intenciones de nacionalizarlo y gastarlo en politiquería. (Pero si se les puede "entregar" para el grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo para que después paguemos más peajes).

Fortalecer Colpensiones como un Fondo (acabarlo como régimen solidario de prima media y dejarlo igual que un privado) y transformar el esquema de BEPS en un régimen semicontributivo para que, con las devoluciones de saldos y parte de los subsidios bien focalizados, se brinde un ingreso vitalicio para quienes no alcancen a jubilarse. (Reconocen que ese sistema No pensiona).

En salud se limita a seguir regulando "las transacciones del sector de EPS, IPS y entidades territoriales mediante plataforma de interoperabilidad de historia clínica".

Fico además ha señalado la necesidad del trabajo por horas, bajo el régimen de pisos mínimos de protección social, es decir con ingresos por debajo del mínimo y sin derecho a pensión, ni incapacidades, ni licencia de maternidad, sin estabilidad laboral. Este ha sido la receta de Duque que no ha terminado de implementar.

Para Gustavo Petro y Francia Márquez es importante un Pacto por el trabajo, reconociendo "el trabajo como un derecho fundamental, fuente de la riqueza y la libertad. Impulsaremos un estatuto del trabajo que garantice el derecho fundamental al trabajo digno, decente y seguro que incluya a las y los trabajadores de las economías populares, rurales y del cuidado, a los trabajadores asalariados formales, a los trabajadores contratados mediante Órdenes de Prestación de Servicios y demás formas temporales.

Petro y Francia defenderán que el Salario Mínimo cumpla con los mandatos constitucionales de un Estado Social de Derecho, incluyendo el derecho fundamental al ingreso mínimo vital

Defenderán que el Salario Mínimo cumpla con los mandatos constitucionales en el marco de derechos sociales propios de un Estado Social de Derecho, incluyendo el derecho fundamental al ingreso mínimo vital. Empleo garantizado, hacia un nuevo pacto social. La política de empleo garantizado será la base de un nuevo contrato social alternativo al enfoque de subsidios al desempleo y a la flexibilización laboral. Se implementará un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera. No será un programa de emergencia ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo del sector privado. El Estado priorizará el aumento de la capacidad de las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de empleo del país, mediante programas de acceso al crédito con bajas tasas de interés o intereses condonables, la financiación a la nómina y el descuento en servicios públicos como medidas para la contratación de personal con garantías laborales. Se reconocerán, y remunerarán trabajos que se encuentran por fuera de la esfera del mercado, en especial el trabajo del cuidado, el cual representa alrededor del 20% de PIB y es realizado en un 81% por mujeres, para posteriormente redistribuir la carga entre los miembros del hogar, el Estado, el mercado y el sector comunitario. Regularán los trabajos en las plataformas, así como su reconocimiento como una relación laboral y no colaborativa.

Petro adicionalmente ha propuesto modificar la ley 100 de 1993 tanto en salud restringiendo al máximo la intermediación en salud de las EPS (Recordemos que los recursos de salud son públicos no privados), y estableciendo el sistema de pilares en pensiones, permitiendo así 1/2 salario mínimo para los mayores de 65 años, fortalecimiento de Colpensiones como régimen de prima media al cotizar todos los trabajadores con ingresos hasta 4 salarios mínimos y de ahí en adelante los fondos privados. Es la forma de garantizar pensiones y no meras devoluciones.

En conclusión las propuestas de Fico son viejo continuismo del Duque-Uribismo y las recetas neoliberales. Por el contrario las de Petro son un Pacto por el cambio, donde muy bien se ve representado el Estallido Social.

Posdata: Por las encuestas, los debates y la presencia del pueblo en las plazas públicas, Petro es un ganador. Esforcémonos para hacerlo en la primera vuelta el 29 de mayo.

