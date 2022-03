Fico: listo pa’ la foto…¡de Petro!

Por: Julián Hernández R |

marzo 23, 2022

Hoy la pared del dormitorio de Fico Gutiérrez esta “triste y vacía” y fue que quitó la fotografía de Gustavo Petro para llevarla al debate de RCN. Llegó “flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones”. Muy a su estilo. Y no dejó de mencionar directa o indirectamente el apellido de su tormento.

A su tablet puesta sobre el atril, los asesores no dejaban de recordarle: “hable weon, hable mal de Petro, no se vaya a meter con los que están ahí”. Fue entonces cuando Fico, en medio del paroxismo que da la seguridad de un rival ausente, sacó la fotografía que tenía en la cabecera de la cama y la mostró al auditorio, por si alguien, de pronto, no sabe quién es Gustavo Petro.

Todos quedaron asombrados de los alcances de un hombre presa del despecho. Todos, menos Íngrid, que hizo un mohín de fastidio, porque en ese momento Fico Gutiérrez se le transfiguró en Juan Carlos Lecompte, su antiguo marido, que andaba con un dummy de ella pá rriba y pa bajo, como ahora lo hace Fico con la foto full color de Gustavo.

Como siempre ocurre en las reuniones, se habló todo lo mal que se pudo del que no asistió; Fico con su habladito nasal de alta sociedad paisa, acusó a Petro de querer convertir el país en una Venezuela, desconociendo que Iván Duque está a punto de conseguirlo.

A Petro hay que buscarlo y detenerlo, por eso Fico, comenta a sus amigos cercanos: “quiero salir como un loco a buscarte, pero aún tengo rabia, y me quedo a esperarte”.

Un señor llamado Enrique Gómez y que supuestamente también es candidato a la presidencia, asentía cada palabra que decía su compañerito despechado, fue entonces cuando Gutiérrez aprovechó al nuevo seguidor para susurrarle: “oís aguevado, vé y ponés esta foto de Petro en el atril del innombrable 2” y, naturalmente, no terminó la orden y Gómez puso la foto allí “en un sitio lejano, donde se guardan las cosas que hacen daño”.

¡Qué estadistas ese par!

Desde los tiempos de Betty la fea RCN no se había fajado con una comedia familiar muy bien producida. ¡Ya era hora! Pero como todo no puede ser perfecto, es bueno señalar esta pequeña crítica constructiva para futuros debates de nuestra tele: quedaron faltando las risas pregrabadas, para que el televidente sepa en qué momento exacto reírse.