Fernando Tarapues, el diseñador de las reinas en Colombia

Por: albeiro arciniegas mejia |

enero 27, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

“Siempre me visioné como diseñador al servicio de las reinas”, dice el nariñense Fernando Tarapues. “Desde pequeño admiraba los certámenes de belleza como Señorita Colombia. La felicidad de ver la anatomía de las mujeres, su belleza y diversidad. Ese fue el plus que determinó que me inclinara por el diseño de modas”.

Fernando Tarapuez, quien nació en el municipio de Cumbal (al sur del país), diseñó el traje que María Fernanda Aristizábal (Miss Colombia 2022) usó en la gala de bienvenida del certamen Miss Universo (9 de enero del 2023, en Nueva Orleans). Es la segunda ocasión en la que Tarapues asume esa responsabilidad en el emblemático Miss Universo, pues en el 2021 lo hizo con la cartagenera Valeria María Ayos Bossa. Además, su trabajo ha servido para vestir a diferentes reinas en certámenes nacionales de todo el país.

-Publicidad.-

Es sorprendente la calidad humana de Fernando Tarapues y la sencillez de un talento de origen nariñense. Desde temprana edad, él se dio cuenta de que tenía una fortaleza y un gusto por los vestidos y los canutillos. Estudió un curso motivado por su mamá. En sus palabras: "Ella me dio las plumas o las alas para volar, pues no quería que perdiera el gusto por las telas y las costuras”.

Una vez concluyó sus estudios de bachillerato, se inscribió para diseño de modas y no logró ingresar. “Yo soy de un pueblito y no sabía qué era la educación gratuita en el SENA. Me entero y empiezo con un técnico en control en calidad en confección y otro en patrón mixto escalado”. Luego, estudió diseño para la industria de la moda y, actualmente, adelanta estudios de especialización para, con mayores conocimientos, seguir brillando en el competido mundo de la alta costura.

Publicidad.

“Mi mamá nos hacía nuestras ruanas y cobijas”, explica Fernando. Agrega: “Yo pude conocer la guanga (un telar de tradición indígena que proviene de la cultura Pasto). Mi mamá como regalo de cumpleaños nos daba las ruanitas o las cobijas en fechas especiales para cuya elaboración se apoyaba en la parte artesanal”.

“Mi recorrido ha sido constante, empecé vistiendo reinas de belleza en los carnavales de Nariño, la señorita Nariño en 2018, la señorita Norte de Santander en 2019, luego a reinas regionales hasta que me presenté a un casting y me asignaron a la Señorita Tolima y trabajé un proyecto de base artesanal con el fin de romper esquemas”, dice.

Su trabajo gustó y fue postulado para trabajar con las candidatas del país a Miss Universo, sentando con ello pasos fundamentales para iniciar una carrera de éxito. Mientras tanto, él reside en la ciudad de Pasto y sigue visualizando proyectos que lo lleven a imponer una marca en el país.

Fernando Tarapues es otro de esos grandes talentos que nacieron al sur de Colombia y que, en este caso, desde la alta costura logra imponerse en todo el territorio nacional, gracias a una capacidad que le es innata y que él perfecciona a diario con la academia y con un trabajo disciplinado.