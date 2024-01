El hombre que más sabe de gastronomía en Ciénaga, Magdalena

Por: Hugo Leonardo Valenzuela |

enero 31, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

A finales del año pasado me di a la tarea de realizar una ruta gastronómica en el municipio de Ciénaga en el Magdalena (ver 10 restaurantes que debe visitar en Ciénaga para conocer los milagros de la cocina costeña); para tal fin me recomendaron a la persona que tal vez sabe más sobre gastronomía en ese sitio. Fernando Fontalvo muy amablemente me organizó un listado de algunos de los mejores sitios que debíamos visitar infaltablemente.

En los últimos años, en el municipio de Ciénaga se han presentado varios eventos en los que se involucra la promoción de comidas rápidas, tradicionales y ferias, detrás de todas estas actividades se encuentra el fundador de la organización “Ey Cienaga”, Fernando Fontalvo y su equipo de colaboradores, quienes en busca de apoyar la reactivación económica de restaurantes y emprendimientos han liderado el festival de la hamburguesa y pizza, el perro caliente, la salchipapa, el desgranado y las exitosas ferias de gastronomías, Buitrago con sabor y Caimán con Sabor.

Eventos como el festival de comidas “Ciénaga con Sabor”, consiste en que los restaurantes participantes deben crear un plato alusivo a la cultura cienaguera, donde se ha logrado generar mas de $150 millones en ventas, reactivando significativamente el comercio gastronómico en el municipio.

En el mismo sentido, se han realizado dos ferias gastronómicas en la plaza del centenario para las festividades de Guillermo Buitrago y del Caimán Cienaguero, logrando obtener en cada feria, en cada una, la participación de más de 25 restaurantes y la movilización de 3.000 visitantes gastronómicos.

También son buscadores de comidas ocultas callejeras y de pueblos aledaños, logrando visibilizar rutas ocultas, restaurantes y comidas populares, que hacen parte de la tradición de los pueblos visitados.

Fueron parte del programa de Salomón Bustamante, Pa Lante Caribe, logrando visibilizar a Ciénaga como destino turístico, ofreciendo un city tour a Salomón, mostrando la arquitectura, la historia, las bondades de Ciénaga y lo que realiza Ey Cienaga para promocionarla.

Para Fernando Fontalvo realizar estas actividades es de gran importancia ya que hace un aporte al crecimiento económico y de posicionar a ciénaga como un destino culinario a través de contenidos digitales: "son muchos años en los que hemos trabajado para poder brindarle un producto y contenido de calidad, combinado con un enfoque social y económico para fortalecer el sector del turismo y la cultura en el municipio” aseveró el creador de contenido.

Muchas gracias a Nando por abrirme las puertas de su casa sin envidias y con gran calidez humana, él es un referente en su patria chica y ojalá podamos seguir sacando notas sobre la gastronomía de su región pues cumple una gran labor con los emprendedores de todo tipo. Los invito para que lo sigan en su redes sociales como @eycienaga en donde ya cuenta con más de diez mil fieles seguidores que disfrutan de sus buenos contenidos.