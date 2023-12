10 restaurantes que debe visitar en Ciénaga (Magdalena) para conocer los milagros de la cocina costeña

Por: Hugo Leonardo Valenzuela |

diciembre 23, 2023

Muchos consideran al municipio de Ciénaga en el Magdalena solo como un lugar de paso hacia Santa Marta, se transita por ahí cuando se viene del interior o de Barranquilla, pero muchos desaprovechan la riqueza cultural que ofrece esta pequeña ciudad, con una gran historia en sus calles, sus casas, sus monumentos y hasta sus pobladores.

La patria chica de un grande de la música como lo es Guillermo de Jesús Buitrago Henríquez “Buitrago” quien a pesar de su corta vida (1920-1949) dejó un legado impresionante, y que lo escuchamos en todo el país sobre todo en estas épocas decembrinas.

Apodado como “el jilguero de la Sierra Nevada de Santa Marta”, este hijo ilustre de Ciénaga tiene su propia estatua en pleno centro histórico del lugar en donde se ve que le alcanza una guitarra a Carlos Vives, como entregándole la posta para que siga haciendo conocer la tradición vallenata.

Y así va uno encontrando cosas bonitas que visitar y en donde tomar una muy buena foto; personajes pintorescos como el señor del raspado que lleva más de 30 años y quien siempre calma de sed de residentes y visitantes por un precio módico, o el vendedor ambulante del barco rodante vestido de capitán que ofrece ceviche fresco.

También la salchipapa en una de las esquinas del parque, enclaustrada dentro de un almacén antiguo y en donde hay que comprar la gaseosa para acompañar esta comida rápida callejera que te la preparan por solo 5000 pesos y que lleva hasta picadillo de cilantro en la cima del plato.

Festival folclórico en honor a Buitrago, fiestas del caimán en enero, y hasta su propio carnaval en febrero paralelo al de Barranquilla (incluso muchos dicen que de ahí nació verdaderamente el carnaval que se celebra en la capital del Atlántico), hacen parte de la programación de festividades que se llevan a cabo en la bonita Ciénaga.

Yo, que siempre me intereso por el tema gastronómico quise hacer un recorrido por varios de los buenos y reconocidos restaurantes a donde se puede llegar a disfrutar una buena experiencia, porque tienen potencial y porque muchos con sentido de pertenencia, han decidido quedarse en su tierra y crecer como negocio en el terruño que los vio nacer, así que si la próxima vez pasa por Ciénaga, pare, entre y disfrute del lugar, que de verdad vale la pena.

Agradezco especialmente a Fernando José Fontalvo Alonso, más conocido como @eycienaga en redes sociales por guiarme en este recorrido teniendo en cuenta su amplio conocimiento sobre el tema gastronómico en el municipio.

RESTAURANTE LUAN

Luan es la abreviatura de las iniciales de los hijos de Cristian, el comandante en jefe de este buen restaurante que lleva en funcionamiento 7 meses y que en sus instalaciones muestra ese sentido de pertenencia que tiene el cienaguero por su tierra; cada detalle de la decoración habla de la región, de los antepasados, del folclor, de la tradición, que por cierto, también se ve reflejada en su sazón y sus recetas, muchas de ellas originales y talentosas.

Un sitio familiar que rescata el patrimonio gastronómico local y regional, donde el turista que llegue puede hacer un recorrido por su decoración parte del patrimonio arquitectónico e histórico del municipio.

Entradas frías como “el ceviche corroncho”, un ceviche de chicharrón con salsa de suero costeño y bollo limpio; entradas calientes como las caribañolas de jaiba acompañadas de suero y ají de la casa, unas croquetas de cayeye con ropa vieja con suero criollo y picante o unas empanadas de raya también con abundante suero y ají.

En los platos fuertes pueden encontrar cosas novedosas como la posta negra cienaguera (posta negra tradicional, arroz de coco y ensalada de aguacate), el róbalo o corvina frito sudado (róbalo o corvina apanado y bañado en salsa de o base de guiso criollo y leche de coco acompañado de cayeye), los camarones Alfredo (pasta a base de crema al ajillo con camarones y queso parmesano) y cortes finos de carne como el ribeye de 300 gramos sobre una cama de cayeye y acompañado de chimichurri de la casa.

Y que mejor que rematar con un enyucado con helado y bañado en jalea de corozo, que hace parte de los buenos postres que ofrecen en el lugar. En la noche tienen una sección de comida rápida en donde se pueden pedir chuzos desgranados, hamburguesas, sanduches, menús infantiles y hasta sushi. Excelentes cocteles y limonadas para acompañar los platos en Luan, vale la pena visitarlos.

Dirección: calle 11 No 11-56 parque de las ranas, Ciénaga

Instagram: @luan_bistrobar

QUILE

Quile es toda una institución en el departamento del Magdalena; su salchipapa siempre debe estar en el podio de cualquier festival o concurso que se haga porque es poderosa, generosa y de muy buen sabor. Eso es precisamente lo que caracteriza a este restaurante, que todas las porciones de todos los platos de la carta son grandes, para apetitos voraces, o para compartir en pareja si es que lleva refuerzos al sitio.

Chicharrón con bollo, yuquitas con suero, plátano maduro con queso, “picada de la ch” (chorizo, chicharrón, chinchulines, morcilla y papa criolla) recomendada para 3 personas, hacen parte entre otras de las entradas, pa que vayan viendo el nivel de este sitio al que hay que ir con mucha hambre. El perro big bang que tiene una salchicha suiza, carne de res, pollo, maíz, lechuga, queso gratinado, papa chongo y salsa variadas, es uno de los recomendados para pedir a la fija en Quile.

Hay una sección dentro del menú que se llama la “familia cheta”, que son brochetas gigantes para compartir, que tienen diferentes tamaños, desde personal, baby cheta de pollo, baby cheta pork, mixta, baby cheta beef, brocheta quileña (500 gramos de lomo fino, 500 gramos de pollo, chorizo, butifarra, pimentón, cebolla y tomate rojo) recomendada para 3 a 4 personas. Está también la tricheta y la más grande como para 5-6 personas que la llaman “la yerricheta”, en honor a Yerry Mina, el jugador de la Selección Colombia y sus 1.95m de estatura; bueno, pues así de alta es la yerricheta.

Las salchipapas merecen un capítulo aparte porque como lo decía anteriormente, son las que le han dado en parte la fama a este buen sitio; mixta, sencilla, choripapa, suizapapa, sachipollo, salchiranchera, pollo ranchera, mixta gratinada, la “tronco de salchipapa”, la “cipote salchipapa” la salchipapa tipo burro y la salchipapa tipo elefante completan las opciones de la carta. No es solo por su tamaño, es porque usan solo productos de calidad en su preparación y eso asegura una excelente relación entre costo y beneficio.

Ya hablaremos más adelante y a fondo sobre más de la historia de este lugar, cuando tengamos la oportunidad de entrevistar a su dueño que es todo un buen señor y un personaje interesante, que tiene locales en gran parte de la costa norte de Colombia como Riohacha y Valledupar también, además de los tradicionales de Santa Marta, y del que visitamos en pleno corazón de Ciénaga.

Dirección: carrera 10B No 8-74 Ciénaga centro

Instagram: @quilecienaga_

EL TURISTA RESTAURANTE

Si usted va o pasa por Ciénaga y no almuerza en el turista restaurante, perdió el viaje; un restaurante de tradición desde 1970 y que ofrece variedad de platos, aprovechando la cercanía con el mar principalmente.

Este sitio ha permanecido en el tiempo posicionándose como uno de las clásicos y de obligatoria visita en el municipio de Ciénaga. Ideal para desayunar si va de camino para otro destino, de lo que más me gusta es que se consigue la deliciosa changua , pero también calentado paisa, caldo de costilla, cayeye con hogao y queso, carne en bistec, huevo perico ranchero con cayeye y otros 10 tipos de desayunos para todos los gustos.

En 1992 unos visionarios comerciantes de Viterbo Caldas llegan a ese mágico pueblo y adquieren el restaurante con la meta de sacar adelante a su familia y con la visión de convertirse en un lugar referente para conservar la tradición de la cocina del caribe colombiano.

Hay mucho amor en este sitio, cada detalle así lo hace sentir, son muy dedicados con la sazón y por eso todo el mundo tiene que ver con este lugar. A mi me recibieron con mucho calor humano cuando dije que quería ponderar a Ciénaga porque casi nadie se ha fijado en ella en temas gastronómicos.

En “El Turista” hay platos ejecutivos todos los días, desde que abren muy temprano hasta las 5pm; carne guisada, lengua en salsa, hígado frito, bandeja paisa, etc.

Pero por supuesto que hay comida de mar en preparaciones deliciosas como cazuelas de mariscos y de camarón, filetes en salsa de camarón, al ajillo, apanado, a la marinera, salmón a las finas hierbas, róbalo a la plancha, sierra, bocachico, tilapia, bocachico frito o sudado, pargo rojo, mojarras de mar blanca y roja, y lo que yo probé y es de mis pescados preferidos, el espectacular lebranche.

Buen patacón de guineo, yuca cocida, arroz de coco y variedad de ensaladas. En bebidas para acompañar recomiendo el jugo de zapote costeño, la limonada de coco, cerezada y la de panela.

Dirección: calle 17 No 13-37 Ciénaga.

Instagram: @restauranteelturista

ALDEA GRANDE BAR

Los vestigios y las enseñanzas de Fray Tomás Ortiz aún se conservan entre la población de la Aldea Grande, como en el pasado se le conocía al municipio de Ciénaga, precisamente de ahí toma su nombre este bar que está ubicado estratégicamente en una de las esquinas del centro histórico del lugar. Su dueño quiso inspirar a sus visitantes para que conocieran algo más de la historia antigua del municipio.

No es un local bulloso, por el contrario muy agradable para de pronto departir con amigos, ver un partido del rentado nacional o de la champions league, celebrar una fecha especial como cumpleaños, grados, aniversarios, etc. La variedad de bebidas (con o sin licor) hace de Aldea Grande una buena opción si se quiere pasar un rato agradable y tranquilo al caer el día.

En coctelería de autor ofrecen principalmente el Aldea Grande y el Ciénaga, y otros tradicionales pero igualmente buenos como mojito, margarita clásico, gin tonic, Cuba libre, daiquirí y New York sour. Tintos de verano, copas de sangría, ginger drink, sodas de frutos rojos, soda gasificada de maracuyá y otras marcas de licores reconocidas a buen precio.

De lo que más me gustó, que me llamó la atención y que no esperé encontrar son las cervezas de mi tierra BBC Cajicá, Candelaria, Bacatá, Monserrate roja y la tradicional Lager. Los planes para 2024 son tener algunos platos como picadas y snacks para acompañar.

Tal vez sean los más nuevos del listado, pero es un emprendimiento que vale la pena apoyar, porque no es una tienda para tomar cerveza cualquiera, es una boutique de licores muy agradable en donde se puede pasar un rato muy ameno.

Dirección: carrera 10ª No 8-85 Ciénaga

Instagram: @aldeagrande_

COMEBUENO RESTAURANTE

Agradable poder encontrarse en un municipio pequeño como Ciénaga un lugar que innova y está actualizado con las tendencias de la comida saludable para los que son fit y quieren cuidar un poco más su figura.

Con Andrea su dueña, me senté a hablar largamente porque debo reconocer que sobre este tipo de comida no tengo mucho conocimiento y no la consumo normalmente, pero respeto mucho a los que deciden tomar una decisión de vida al comer más saludable, más teniendo una hermana que sigue esta línea alimenticia por más de 25 años.

Igual yo le jalo a lo que sea, así que acepté gustoso probar sus recetas, dentro de las que me sorprendieron unos wafles de pandebono recién hechos que estaban sabrosos, también regresé en una segunda ocasión porque se ideó una receta navideña con waffle de buñuelo bastante novedosa y rica al paladar.

Pero su restaurante no son solo opciones de platos a la mesa, también venden productos para llevar como snacks familiares saludables (de esos que dicen libre de gluten y todas esas vainas que no engordan), arequipe sin azúcar, pizza waffle saludable por tres unidades en caja, mezclas para hacer pancakes, rosquitas de yuca, quibbes de quinoa, avena en hojuelas, horneados integrales de soya mini cheddar y mini mozzarella, mini molde con arándanos, minimolde vegano de harina multigrano, mantequilla clarificada ghee, etc.

Son innumerables las opciones para mercar y cocinar en casa, pero también es aconsejable disfrutar el restaurante y escucharle el cuento a Andrea y su idea, que partió de una necesidad personal por algunos alimentos que se dio cuenta que no asimilaba con facilidad.

Hay varias opciones de desayunos saludables entre el que se destacan los huevos al gusto, carbs y porción de fruta. Yo me llevé para la casa unas arepas joyfuds sin gluten porque me llamó la atención que están hechas de ahuyama, cayeye (puré de guineo verde) y yuca.

Mis respetos de verdad para esta joven mujer que de manera exclusiva le está dando a los habitantes de Ciénaga una opción de comer saludable en medio de una gastronomía igualmente deliciosa como lo es la comida de la Costa Caribe; le deseo muchos éxitos y que ojalá cuando los visite de nuevo haya crecido y tenga muchos más clientes que se interesen por este concepto de snack bar y despensa saludable.

Dirección: carrera 12 No 7- 43 Ciénaga

Instagram: @comebueno_

LA CATRINA RESTO BAR

Otra apuesta arriesgada, novedosa y sobre todo bastante interesante; aplaudo de pie a los que se empeñan en que en un municipio pequeño existan restaurantes especializados en un tipo de comida específico y no tratan de hacer de todo pero no les queda bien nada. La catrina restaurante mexicano vio la necesidad de ser pionero al montar un restaurante con las delicias del país manito que son potencia mundial gastronómica.

En el corazón del centro histórico de Ciénaga, pueblo patrimonio de Colombia y cuna de inspiración para el realismo mágico, se encuentra este lugar inspirador que tuve la fortuna de conocer; es un sitio que yo describiría como una mezcla entre la buena gastronomía mexicana y que enaltece la diversidad cultural de Ciénaga.

Tiene además una decoración divertida, original y platos que guardan recetas tradicionales mexicanas; los famosos tacos, burritos, quesadillas, espectaculares elotes en sus mas populares preparaciones como al pastor, de barbacoa, etc, en sus salsas taqueras las cuales hacen una fusión que explota de sabores originales al paladar de los comensales que visitan el lugar, y con precios muy cómodos entre ocho mil a veintisiete mil pesos.

Yo probé entre otras cositas un bowl mexicano a base de arroz, fríjoles, cerdo maíz tierno, pico e gallo, guacamole, lechuga fresca y crema agria. También en una segunda visita me zampé una pirámide de totopos con frijol, carne de res, maíz tierno, pico e gallo, guacamole, lechuga fresca, piña, salsa de queso cheddar y una muy buena salsa de la casa, de la cual no me quisieron dar el secreto.

Para acompañar por supuesto una agua de orchata (también de Jamaica, limón y tamarindo, como las de la vecindad del chavo), pero en la carta pueden ver que ofrecen otras bebidas como limonada de miel, de jengibre, de coco, de Jamaica, y granizados de limón, limón con hierbabuena, de maracuyá, de tamarindo y una de mezcla entre limón y maracuyá que es campeona.

Dirección: calle 8ª No 11-40 Ciénaga

Instagram: @lacatrinarestob

MI CASA ITALIANA

Una grata sorpresa adicional; que exista un restaurante italiano en Ciénaga es maravilloso, yo pienso así por dos cosas principalmente. La primera es que los residentes del municipio necesitan este tipo de lugares porque no todo el tiempo van a consumir gastronomía costeña, a uno le gusta variar, sobre todo en ocasiones especiales como un cumpleaños, un grado, una despedida de empresa de fin de año, y Mi Casa Italiana cumple con este requisito a cabalidad.

Y lo segundo es que a Ciénaga también le llegan turistas nacionales y extranjeros que tal vez quieren un tipo de experiencia diferente, alejado del bullicio de Santa Marta, y necesitan que allí igualmente existan restaurantes de alta cocina para probar, como en este caso, un “filletto saltatto” (julianas de lomo fino salteadas con vegetales en salsa de soya sobre una cama de papa francesa y arroz blanco), una “pasta carbonara” en salsa clásica original, un “medaglioni della mía casa italiana” (deliciosos medallones de lomo fino en reducción de vino tinto sobre risotto de la casa), o un “petto per il capo” (una suprema de pechuga asada a la parrilla en salsa de maracuyá con polenta asada).

Si, todos esos platos y muchas más recetas tradicionales de la península itálica se consiguen en un restaurante de Ciénaga, del cual sus habitantes se deben sentir orgullosos y deben apoyar para que sean destino gastronómico en un corto plazo.

Y como es italiano no podemos dejar por fuera a la buena pizza que tiene su lugar importante en la carta como la pizza mediana de peperonatta (vegetariana) con queso mozzarella y vegetales a la parrilla, la pizza de 3 carnes con queso mozzarella, pollo, salami, jamón, queso amarillo y salsa napolitana.

Otra muy buena es la pizza romana que lleva como ingredientes pollo grille, carne de res, maíz, cebollas salteadas, queso mozzarella y salsa napolitana.

Capítulo aparte merece (y esto no les va a gustar mucho a los radicales de la pizza) la “pizza currambera” que tiene ingredientes autóctonos de la región que se mezclan con unos tradicionales que se usan en las pizzas como queso mozzarella, salsa napolitana, chorizo, butifarra, lomo fino, pechuga, papa fósforo, maíz y salsa de piña.

Yo la probé y la verdad me gustó; gracias a los fundadores del restaurante Mi Casa Italiana, 3 jóvenes emprendedores, estudiantes de ingeniería industrial, administración hotelera y de turismo y negocios internacionales con gran conocimiento del sector de la alimentación porque de familia, siempre se dedicaron al sector gastronómico.

Dirección: carrera 9 No 11-46 Ciénaga

Instagram: @micasaitaliana1

RESTAURANTE POPEYE

Esta fue una petición especial mía; había escuchado hablar mucho sobre este restaurante y estaba ansioso de conocerlo, entre otras por su concepto. Un lugar a la orilla del mar muy pintoresco, con letreros, dichos y mamadera de gallo con todo el desparpajo que caracteriza a los costeños.

Popeye está ubicado en la carretera idílica que conduce a Santa Marta desde la capital del Atlántico; emerge como un oasis gastronómico que captura la esencia Caribe. Ofrecen una experiencia culinaria única en donde los sabores locales se fusionan con la brisa marina.

Al entrar a Popeye los visitantes son recibidos con una decoración que homenajea al mar, sus paredes están adornadas con temática náutica y los amplios ventanales ofrecen vistas panorámicas del océano creando un ambiente relajado y acogedor.

Los comensales pueden empezar este recorrido culinario con entradas como ceviches de camarón, ensaladas tropicales, seguidos de platos fuertes que incluyen una variedad de pesca del día como róbalos, lebranches, mojarras, filetes en salsa de camarones, al ajillo o en salsa de la casa. Los arroces son igualmente deliciosos y se puede elegir entre de camarones, isleño o el poderoso arroz Popeye de la casa.

Para los amantes de los asados hay opciones como el lomo a la parrilla, cerdo o pollo asado. La experiencia se sigue enriqueciendo con bebidas como margaritas, mojitos, piña colada jugos naturales y cervezas.

Popeye no solo es un lugar para disfrutar de la comida, sino también un espacio para relajarse y absorber la belleza natural que lo rodea; con su amable servicio, exquisita comida y vista inmejorable, este es un destino imperdible para aquellos que viajan a Ciénaga, Santa Marta o van para la Guajira, y que de pronto busco una escapada memorable cerca del mar.

Dirección: km 55 vía Barranquilla – Ciénaga, sector de Pueblo Viejo

Instagram: @popeye.el.marino

EL REY DE LA HAMBURGUESA

Este es un sitio conocido desconocido; hace unos meses se hizo viral en un concierto de Luifer Cuello (@uffquedelicia en ig, y que se dedica también a temas gastronómicos) un señor que se subió a la tarima y que tenía una venta callejera dentro del lugar del espectáculo, cuando escuchó que el reconocido cantante expresó que tenía hambre a esas horas de la madrugada.

Como pudo se abrió paso entre la gente y pudo hacer contacto con Luifer quien desde ese momento lo promocionó y lo volvió famoso bautizándolo como “el rey de la hamburguesa”. Así que cuando me lo presentaron y me contó la historia, caí en cuenta de que era ese mismo personaje que había visto en el video de Tik tok.

De ahí en adelante Carlos Mario Correa se dedicó también a ser como una especie de líder de los emprendimientos de su municipio, dándole la mano a otros que igualmente necesitan ser visibilizados, no solamente en temas gastronómicos sino a cualquier persona que tenga un pequeño negocio y que quiera aceptar una mano amiga.

Su Burger móvil se ubica dependiendo de los eventos que tenga Ciénaga, pero en temporada baja va a la fachada de una casa familiar donde siempre es encontrado por las tardes hablando con sus paisanos, pensando en ideas, y obvio promocionando sus productos.

Su carta es corta pero sustanciosa; burger de la casa con una carne de más de 150 gramos, vegetales, queso mozzarella y salsa tártara de la casa (a 8 barritas como dice él), la 2.0 (carne, vegetales, queso mozzarella, tocineta ahumada y salsa tártara a 10 barras), la doble (2 carnes y los mismos ingredientes a 13 barras) y la full (dos carnes, vegetales, doble queso mozzarella, tocineta ahumada y salsa tártara de la casa a 15 barras). Precios módicos y buen sabor de su carne artesanal, esa misma receta que le encantó al cantante que lo dio a conocer y que lo potenció como uno de los personajes más reconocidos hoy en día en Ciénaga.

Dirección: remolque móvil, ubicación según eventos

Facebook: Rey Emprendedor (el rey de las hamburguesas)

HARVEST CAFÉ GOURMET

No podía terminar este listado sin incluir un sitio de café, y de lo que le pregunté a mi amigo “Nando”, el mejor es Harvest Café Gourmet. Realmente no se equivocó, porque es un sitio acogedor, bonito, agradable, donde uno ve llegar en las horas de la tarde a propios y extraños buscando una buena taza de café de origen, porque hablando con Lorena, su dueña, hay un amplio sector rural de Ciénaga que hace parte de la Sierra Nevada y en donde se cultiva muy buen café.

Como San Pedro, San Javier, Palmor y Siberia. Así que podemos decir que Ciénaga produce su propio café con mucho orgullo, incluso para inicios del otro año tendrán un concurso de calidades de café a partir del 6 de enero de 2024.

Pocos se pueden imaginar que este sitio, que no tiene nada que envidiarle a otros negocios de su tipo, existiera en Ciénaga: capuchinos, mocaccino, latte, macciato, espresso sencillo, doble o bombon (espresso sencillo con leche condensada), americano sencillo o doble y tinto tradicional.

El sitio huele a café todo el tiempo, porque además de sus preparaciones, tienen tostadora y molino para quien quiera llevarse a casa una libra de la marca Harvest, yo por ejemplo, hice lo propio y mientras termino este escrito me estoy tomando un delicioso café negro de la Sierra Nevada, sector de Palmor, Ciénaga.

Dirección: calle 8ª 10b -25

Instagram: @harvestcafegourmet