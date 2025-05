- Fatboy Slim: el genio del beat que puso a bailar al mundo llega al Baum Festival 2025

.Publicidad.

Antes de convertirse en Fatboy Slim, Norman Cook ya era una figura inquieta del panorama musical británico. Comenzó su carrera en los años 80 como bajista de la banda The Housemartins, un grupo de indie pop con tintes políticos que poco tenía que ver con las pistas de baile. Sin embargo, Cook llevaba otro ritmo en la sangre, y su verdadera revolución comenzó cuando colgó el bajo para meterse de lleno en la producción y la cultura del sampling.

Fatboy Slim en The Housemartins.

Bajo diferentes alias, experimentó con sonidos hasta que, a mediados de los 90, adoptó el nombre que lo haría inmortal: Fatboy Slim. A partir de entonces, se convirtió en uno de los pioneros del big beat, un subgénero que combinaba electrónica, rock, hip hop y funk con una energía frenética que conquistó pistas de baile y emisoras por igual.

Un DJ con espíritu de estrella de rock

En 1998 lanzó You’ve Come a Long Way, Baby, un álbum que redefinió el sonido de una década. Temas como "Praise You", "Right Here, Right Now" y "The Rockafeller Skank" no solo dominaron las listas de éxitos, sino que se convirtieron en himnos de festivales y raves. Sus videoclips, irreverentes y creativos, dirigidos por Spike Jonze, rompieron esquemas y mostraron que la música electrónica también podía tener rostro y personalidad.

Fatboy Slim fue uno de los primeros DJs en llevar la música electrónica a las masas como espectáculo de estadio. En 2002, cuando convocó a más de 250.000 personas en el concierto gratuito Big Beach Boutique II en Brighton, rompió todos los récords de asistencia para un evento de música electrónica al aire libre. Sin embargo, con el paso del tiempo y el cambio de tendencias, Cook se distanció de la producción discográfica, pero nunca dejó de presentarse en vivo con su energía inconfundible.

Fatboy Slim, un ícono que no pierde el ritmo

Aunque Fatboy Slim ha confesado que en algún momento "perdió el amor por hacer música", en 2025 celebra nada menos que cuatro décadas de carrera con el lanzamiento de su libro autobiográfico “It Ain’t Over ‘til the Fatboy Sings”, una recopilación de anécdotas, fotos, reflexiones y momentos icónicos de una vida dedicada al ritmo. El libro no es solo memoria, sino una carta de amor a la cultura rave, a las noches largas y a los beats que siguen moviendo cuerpos y almas.

Y para celebrar, Fatboy Slim decidió hacer lo que mejor sabe: volver a la tarima. Este año, los fanáticos colombianos podrán verlo en vivo como uno de los grandes headliners del Baum Festival 2025, que se realizará en Corferias (Bogotá) los días 31 de mayo y 1 de junio. Su presentación promete ser uno de los momentos más esperados del evento, un reencuentro con el público latinoamericano que lo ha seguido desde hace más de dos décadas.

Baum 2025: una década de música electrónica

El Baum Festival cumple diez años de vida y lo celebra con un cartel de lujo. Además de Fatboy Slim, pasarán por sus tarimas figuras como Dubfire, Green Velvet, Ben Klock, Claptone, Danny Tenaglia, Carl Craig, Marcel Dettmann y el potente back-to-back entre Len Faki y Sam Paganini, entre muchos otros. Una fiesta de dos días donde la diversidad de sonidos y estilos será protagonista.

Las entradas ya están a la venta a través de eticket.co, con combos generales y backstage para los más fervientes amantes del techno, house y derivados. El festival se perfila como una celebración no solo del presente de la escena electrónica en Colombia, sino de su historia y evolución, con Fatboy Slim como figura central de esa narrativa.

Porque si hay alguien que ha sabido mezclar nostalgia, irreverencia y energía en cada presentación, ese es Norman Cook. Y verlo en Bogotá, en el Baum Festival, no será solo un concierto: será una clase magistral de cómo se hace vibrar a miles con un solo beat.

