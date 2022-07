¿Falta de preparación? Extrabajador de la selección Colombia revela por qué no fuimos al Mundial de Catar

.Publicidad.

No vale llorar por la leche derramada. Ahí están los números y el desempeño. Colombia no estará en el Mundial de fútbol de Catar que empieza en cuatro meses. Eso se sabe, pero es importante saber por qué no estaremos en la gran cita mundial del deporte rey teniendo equipo para estarlo. Saberlo para no repetir errores, pues el fracaso significó el final de un proyecto deportivo con una generación que daba para más.

Reinaldo Rueda fue el primer sacrificado, pues tuvo que dejar la dirección técnica; aunque desde entonces no ha abierto la boca para explicar qué pasó para tener esa campaña tan pobre (con un rendimiento de 48.15% de local y 37% de visitante).

Ante este silencio, el que ha salido a dar explicaciones ha sido el expreparador físico Carlos Eduardo Velasco, quien confesó al canal deportivo Grueso Calibre que la responsabilidad de ese pésimo balance de 10 meses de trabajo recae en el cuerpo técnico. Eso sí, deslizó un comentario que no pasa desapercibido y es que no se entiende cómo un equipo con estrellas (que juegan todas en Europa) puede darse el lujo de pasar siete partidos sin marcar un gol, un hecho que marcó el destino del combinado en la eliminatoria y que podría confirmar la sobrevaloraciòn del equipo.

Mientras alguien más sale a explicar (para no repetir la historia) lo que sucedó, a ver el Mundial desde casa, y esperar a la cita de 2026. Esta es la entrevista completa con el expreparador Velsaco

