Fajardo y De La Calle se reencuentran en la crítica a Petro y el Acuerdo de Paz con las Farc

El esquema del presidente Gustavo Petro frente al Acuerdo de Paz con las Farc se ha basado en descentralizar funciones, por eso delegó su implementación a un selecto equipo. La voz cantante en los territorios es Raúl Delgado en la dirección de Agencia de Renovación del Territorio; Felipe Tascón Recio en la dirección del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS) y Gloria Cuartas es directora de la Implementación del Acuerdo de Paz.

Sin embargo, aunque el comisionado de Paz, Danilo Rueda, es el centro de la implementación, no hay un rol clave que coordine la implementación, como lo era el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, en el gobierno Duque. Esto es una de los puntos que Sergio Fajardo y Humberto de la Calle criticaron en esta carta en la que dicen no estar de acuerdo frente a la manera cómo el presidente Petro esta ejecutando el Acuerdo de Paz con las Farc. Sin un director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, Fajardo y De La Calle cuestionan la ausencia de un programa frente a la sustitución de Cultivos Ilícitos y piden ponerle la lupa al aumento de asesinatos a líderes sociales que no han cesado con la llegada de Petro al poder.

Esta es la carta que Sergio Fajardo y Humberto De La Calle envían a Petro:



