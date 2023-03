Expresando el ser que vive bajo la careta: entrevista a la artista Isa Zapata

Por: Manuel Tiberio Bermúdez Vásquez |

marzo 24, 2023

Es caleña, tiene un nombre sencillo: Isa Zapata, pero ya tiene reconocimiento en la televisión y en distintos medios que la señalan como una de las mejores en su oficio de pintar y de escribir. Ama los animales y de ellos ha obtenido inspiración para algunos de sus trabajos. A los 7 años debió dejar la Capital del Valle para mudarse a Silvia en el Departamento del Cauca. Una alergia asmática severa al calor, en su hermano, obligó a la familia a buscar el clima fresco de los 2620 metros sobre el nivel del mar en el que se asienta Silvia, pueblo que es territorio de indígenas.

Allí pasó varios años de los cuales recuerda «pasamos de citadinos a la vida del campo. Esos años en Silvia fueron increíbles, de tener solo un perrito llegué a tener varios, además vacas, marranos y ovejas de mascotas. A mis catorce años regresamos de nuevo a Cali donde termine mis estudios secundarios y universitarios».

Isa viene de familia de artistas pues su tía abuela fue Helenita Vargas, la inolvidable «Ronca de Oro» pero además, siempre tuvo el ejemplo de su madre « Mi mamá ha sido muy artística. Siempre la vi tomando cursos de arte, ella hacía la decoración de mi cuarto, hacía ropa, hacia las sorpresas para nuestras fiestas, en fin, siempre le vi haciendo arte y artesanías. Cuando mi mamá sacaba su máquina de coser yo sacaba mi “Singer” miniatura y recogía los retazos que ella dejaba para hacer ropa para mis muñecas. Yo mantenía una agenda donde hacia los bosquejos de la ropa que le haría a mis muñecas. Durante algunos años pensé que sería diseñadora de modas».

Su madre la inscribió en clases de arte desde pequeña, donde aprendió a copiar arte realista. En esas clases aprendió a trabajar la acuarela y el oleo. En su casa siempre hubo libros para niños y algunos otros sobre museos del mundo. « Me podía quedar horas viendo las ilustraciones de los libros y los libros de los museos, imaginando mis propias historias dentro de sus imágenes» —recuerda—.

De su padre sacó la habilidad para los negocios que le sirvió para crear un grupo muy particular. « Como prima mayor cree un grupo que se llamaba “El Grupo de Los Primos” yo era la directora y recaudaba dinero de sus mesadas para comprar regalos a las personas de la familia que cumplieran años. Mi trabajo como directora era organizar obras de teatro y presentaciones para celebrar eventos importantes en nuestra familia. Mi hermano cantaba rancheras, mis primas y yo hacíamos coreografías de Menudo, otro primo recitaba y otros bailaban. Y si había algún problema familiar yo dirigía una obra en la cual representábamos el problema.

¿Qué circunstancias la deciden a coquetearle a la literatura y cuándo y dónde fueron las primeras veces que sometió su talento, como escritora, a la consideración del público?

Los dos primeros libros publicados “Today I’m Happy y “Aprendiendo con Mimo” fui solamente la ilustradora. Allí me di cuenta de que no quería seguir ilustrando a no ser que fueran mis propias historias. Aunque siempre he creado historias no me consideraba escritora y esa limitación que me había auto impuesto me prohibió siquiera intentar sentarme a desarrollar las historias que se me ocurrían.

Hace un par de años empecé a practicar las afirmaciones científicas de Paramahansa Yoganda, y vi el cambio en mi forma de pensar y ver la vida. Para mi sorpresa cuando escribo lo hago en ingles. Aprendí ingles al llegar a USA y siempre me esforcé por escribirlo bien. Siento que escribo mejor en ingles que en español.

Cree mi primer libro escrito e ilustrado de “Afirmaciones Cambia Vidas” “Life Changing Affirmations”. Un libro de colorear para niños y adultos de todas las edades. Haber creado este libro me dio la confianza para empezar a desarrollar mis propias historias. En este momento estoy trabajando en una serie de libros que evolucionaron a serie de TV. Y también estoy desarrollando otro libro para niños inspirado por mis dos perritos rescatados.

Se inició trabajando en papel maché y también la ilustración infantil. Luego fue artista residente del Museo de los niños en Miami posición que le permitió experimentar otras técnicas como el acrílico.

Cuáles fueron los primeros trabajos que realizó y dio a conocer y que efectos tuvo entre el público y en la crítica, bien sea en escritura o en pintura?

Del museo pase a crear productos con mi arte como ediciones limitadas y una línea de camisetas llamada “Mommy and me”. Camisetas hechas en Miami con imágenes de mis personajes “Howard the frog”, Danny the Crab” and “Lau the Firefly”. Todos mis productos los vendía bajo “Isa’s corner (el rincón de Isa) en diferentes tiendas de la ciudad.

También participé en mi primera exposición de arte en el Consulado Colombiano seguida de mi primera exposición SOLO en la galería Kapz de Coral Gables.

Al poco tiempo se me presentó una oportunidad de trabajar con un productor de cine español que abriría sus oficinas en Miami y Los Angeles. Fueron dos años de muchas experiencias y retos que han influenciado la manera de ver mis personajes más allá de los libros. Gracias a esta experiencia estoy ahora creando mi tratamiento para la serie de TV.

¿Cómo descubre el arte como forma de expresión, la manera de contarle al mundo sobre su ser interior y creador?

Cuando llegue a USA mi alma me pedía hacer arte y quería vivir del arte, pero no tenía idea cómo hacerlo. Crear para mí, es dejarme llevar por la inspiración divina. Callar mi ego y mi mente y simplemente dejar que el pincel hable. Siempre estoy creando, ya sea arte o personajes o historias o conceptos. Cuando dejo fluir mis ideas siento un hormigueo por todo el cuerpo y que algo mas fuerte que mi se apodera de mis palabras y mensajes. Vine a sembrar una semilla de felicidad, paz y sabiduría por medio de mi arte, palabras y acciones.

Para mi crear es tan importante como meditar, no pasa un día que no haga alguna de las dos. Me llena el alma y siento que estoy llenando mi propósito en la tierra.

¿Cuándo emigra y cuáles fueron las circunstancias y los motivos?

Cuando me gradué de la universidad de Administración de Empresas empecé a trabajar en Carsa, una multinacional peruana que había llegado con mucha fuerza a Colombia. Allí empecé a vivir la vida tal cual dicta la sociedad; a trabajar y construir un capital.

Pensé que eso era lo que tenía que hacer, pero cada vez estaba mas miserable, no tenía tiempo para nada y los niveles de stress me estaban enfermando. Sentía que eso no era todo en la vida. Pasaron varias circunstancias personales que me empujaron a renunciar a mi trabajo y salir del país abruptamente.

Llegue a Miami sola, pero esa soledad me permitió ver de cerca mis fortalezas y talentos. Mis primeros dólares los gane como niñera los fines de semana del hijo mayor de Kike Santander. Allí conocí a mi círculo de amigos, todos envueltos en la industria de la música. Estar rodeada de gente creativa me dio la guía para perseguir mi pasión infantil hacer arte. Mis primeros dólares como artista los hice creando álbumes personalizados de papel maché. Poco a poco empecé a encontrar mi camino artístico con muchos altibajos, con muchos momentos hermosos.

¿Cómo ha sido su oficio en estas diferentes disciplinas y que logros ha tenido con ellas?

Mi primer logo importante en USA fue mi posición como Artista Residente del Museo de los niños de Miami.

Desde allí he tenido mucho apoyo de la prensa empezando con el Miami Herald, varios programas en Univisión como Despierta América, The Hufftington Post, CNNE, NB6, y prensa internacional incluyendo Colombia y México.

Fui la creadora del personaje “Dani la hadita” personaje y concepto que cree y doné los derechos para recaudar fondos para Daniela Muñoz Ojeda, una niña mexicana que necesitaba una operación cráneo facial.

¿En qué momento se siente reconocida como artista?

Yo creo que cuando salió mi primer reconocimiento en el Miami Herald. Me dieron una página entera en el periódico del sábado. Cuando lo vi me solté en lágrimas en medio del supermercado, iba sola no tuve con quien compartir ese momento tan hermoso. Allí sentí que mi trabajo estaba siendo reconocido y no importaban los obstáculos, tenia que seguir mi camino.

¿Cuáles son las motivaciones principales para realizar sus obras?

Es una fuerza creativa más fuerte que yo. Siento que soy solo un canal para llevar un mensaje de amor, alegría paz y reconexión con las cosas sencillas de la vida.

¿Qué exposiciones ha hecho hasta hoy y dónde y qué libros ha publicado?

Exposición colectiva en el Consulado de Colombia en Miami 2007

Exposición SOLO en Kapz Coral Gables 2007

Exposición SOLO patrocinada y organizada por Edward Jones 2008

Exposición colectiva Green Grass Brickell 2009

Exposición permanente y representación Green Grass Brickell 2009-2010

Exposición conjunta con el artista Brendan Murphy -Solfire Gallery 2010

Exposición Colectiva SOFI magazine como una de las 33 mentes creativas 2010 (pic)

SOLO Exposición lanzamiento de mi serie Trukas- M Building 2012

Art Basel UR Gallery Exposición Colectiva 2021

Una de las 52 artistas ganadoras del concurso “The Dogs and Cats Walkway” La primera exposición publica permanente de la cuidad de Miami.

Mi primer libro “Today I’m Happy” publicado en Canada escrito por Danica Goodward.

Segundo libro publicado por Mc Graw Hill educación escrito por Aida Marcuse.

Mi tercer libro “Life changing affirmations” escrito e ilustrado por mí.

Creadora del concepto artístico de la caratula del disco “Baladas en Tiempo de Chanteo” de Vicky Echeverri -2022

Creadora del arte y concepto artístico de la portada e imagen del proyecto Mujeres de Cana Dulce -2023

Creadora y directora creativa de la marca Soulmatescollection.com marca de zapatos únicos para padres perrunos hechos en Cali.

Directora Creativa y editora de moda de las revistas Brickell Magazine y Key Biscayne Magazine. 2023

¿Cuáles considera usted, son las condiciones que hace de alguien un artista?

Aprender a callar la mente y confiar que la energía creativa es la que crea por uno. Verse como un pincel guiado por una mano invisible.

¿Qué hace hoy para que se conozca su trabajo?

Por ahora compartirlo en redes Instagram.com/isazapata y por medio de mis licencias.

¿Qué escenario es su sueño para exponer, que libro quiere escribir y qué ilustraciones sueña con hacer?

Seguir creando arte y haciendo licencias como las que tengo ahora con target. Terminar, publicar y lanzar los proyectos que estoy trabajando en este momento.

Sueño con establecer colaboraciones con empresas colombianas para desarrollar conceptos y personajes.

Quiero lograr educar a las personas por medio de mis obras, palabras y acciones que los perros son parte de la familia y merecen ser tratados con amor, respeto y compromiso.

¿Su condición de mujer ha sido impedimento para su carrera o por el contrario se la ha facilitado?-

La verdad nunca lo he visto como impedimento, siento que el ser mujer me ha abierto las puertas.

¿Qué cree qué predomina hoy en el mundo del arte: el comercio o el talento?

Creo que uno debe llevarlo de la mano, si haces arte y no puedes vivir de el es una lástima. Si haces arte que sea comercial y no lleve un mensaje también es una lástima. Creo como artistas debemos aprender a valorarnos y no limitarnos con una etiqueta. Debemos crear arte que traiga un mensaje que inspire o haga pensar a la gente y al mismo tiempo cobrar lo suficiente para poder seguir haciéndolo hasta nuestros últimos días.

¿Cómo define su trabajo y su propuesta artística y de escritora?

¡Creatividad sin límite! Me quito las etiquetas y dejo la creatividad fluir. Hasta el momento he ilustrado, pintado, cambiado vidas con mi arte, escrito y ahora siendo directora creativa de conceptos. Estoy segura de que en un par de años desarrollare más talentos. Reinventarme es un talento que realmente valoro e implemento cuantas veces lo necesite.

¿Qué es para usted el arte?

Una manera de vivir y de expresar el ser que esta debajo de todas las caretas que usamos en el día a día.

¿Qué es para usted escribir?

Dejar fluir y ser el instrumento que toma nota.

¿Colombia o el exterior para el reconocimiento?

Los dos.

¿Cuáles son sus proyectos a mediano y corto plazo?

Libro de niños, serie de libros y serie de TV. Licenciar mi marca soulmatescollection.com. Seguir creando conceptos y exportar talento caleño por medio de mi trabajo como directora creativa para Key Biscayne y Brickell Magazine.

¿Qué la pone triste?

El abandono de los perritos, abuso infantil y la apatía humana.

¿Qué le produce alegrías?

Gente que usa sus medios y plataformas para ayudar a otros y los animales.

¿Qué es el amor para usted?

Lo que siento cuando miro a los ojos de mis perritos, lo que siento cuando estoy con mi familia, cuando estoy en la naturaleza. Cuando veo una florecita brotando de las grietas de una calle desbaratada. Cuando mi sobrino me coje la mano, cuando veo un atardecer o un amanecer. En esos momentos siento una presencia divina y ese amor que invade mi corazón me da la esperanza que hay más en la vida que lo que vemos con nuestros dos ojos.

¿Con Dios o sin él; y porqué?

Con Dios siempre y a todo momento. No soy religiosa, porque siento que soy hija de Dios y mi conexión con el no necesita de terceros. Mis instantes y todo lo que vivo en ellos se los dedico a él. Lo veo en todo, a todo momento, si lo piensas todo lo que construimos se puede destruir en segundos, menos lo que crea Dios. Pienso que nos ensenaron a vivir la vida al revés; primero enfocando nuestro tiempo en energía en construir un futuro para sobrevivir. Pero me pregunto que pasaría si viviéramos en un mundo donde nuestra meta fuera quitarnos lo que nos aleja de nuestra conexión divina. Tendríamos una humanidad viviendo en propósito, humanos viviendo en propósito son felices, tienen empatía y compasión, no tendríamos guerras. Ese es el mundo al que estoy contribuyendo con mis personajes, mensajes e historias.

Una frase que sea la que la impulsa cada día?

Es una frase que cree hace unos años en inglés es:

Be who you are.

Say what you feel.

Do what you love.

Believe in yourself.

Traduce:

Se lo que eres

Di lo que sientes

Haz lo que amas

Cree en ti mismo

Una reflexión para quienes deseen emprender los caminos del arte, arriesgarse por los senderos de la escritura.

¿La vida es corta, todo pasa, si no es ahora cuando? Cuando uno confía y hace lo que ama la vida te guía a encontrar oportunidades. Rodéate de personas positivas y generosas de corazón, gente que te inspire a ser mejor. Desde que sigas el camino de tu corazón todo se alinea, fluye y déjate llevar.