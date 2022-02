¿Existe una mafia en Claro Hogar que compra artículos y contrata servicios con cargo al suscriptor?

Por: MARIA SUSEN SANCHEZ MENDOZA |

El 4 de febrero de 2022 leí una nota de la estafa de la que el sr. Andrés Hernández casi es víctima. Yo llevo más de un año sufriendo cada mes por la misma razón.

Aquí dejo la nota enviada como PQR a la compañía:

“Me están facturando un equipo con cargo a mi cuenta que nunca compré. Desde que contraté Claro Hogar, he tenido más inconvenientes que beneficios. Se me ha vuelto un problema sicológico cada vez que llega la factura porque no sé con qué sorpresa me voy a encontrar. Desde el primer día he tenido inconvenientes, con la instalación, con cargos que me han hecho sin contratarlos, con suspensión arbitraria del servicio por supuestamente no estar al día, suscripciones a canales que nunca he solicitado. Y ahora, la compra de en TV + PA financiado por un valor de $4' 167.630,65, equipo que jamás he adquirido, ni siquiera consultado. En todos los reclamos que he realizado, he insistido que en el equipo de ventas de CLARO HOGAR debe existir una mafia que trata de cazar incautos y he solicitado siempre que se haga un seguimiento para llegar a detectar a los responsables. Siempre me contestan que es un error, pero entonces, ¿por qué la compañía no capacita bien a sus funcionarios? Tantos errores reiterados, ya no son errores.”