¿Existe una jugadita sucia en contra de RCN con el rating?

Basta con echarle un ojo a uno de los medidores de rating para evidenciar la constante victoria de Caracol en contra de RCN y demás medios colombianos. Sin embargo, esto es algo extraño, pues en reiteradas ocasiones, las novelas o concursos de Caracol no tienen la misma interacción con la que cuentan las diferentes producciones de RCN. Sin embargo, parece que esto no es común en todos los medidores.

Últimamente muchas de las novelas que estrena Caracol tienen un rating bajísimo frente a las novelas de RCN que brillan no solo en redes sino también en rating. En su cuenta de Instagram el periodista Carlos Ochoa compartió una foto del medidor de rating de Claro, donde se ve el remake de 'Hasta que la plata nos separe' a la par de 'La Voz Senior'. Sin embargo en otros medidores esta novela marcaba máximo 7 puntos.

que hoy sea el final de hasta que La Plata nos separe ME DEJA ROTA

Que mañana si alguien me va invitar a salir que sea después de 10:30 pm hoy no me vi #LeandroDiaz y estoy ardía de ver los comentarios 🥺🥺 se ve que estuvo genial todos los alagos para #abelitovilla y @aidabossa

— yenni gil (@yennigil) September 23, 2022