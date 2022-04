Evaluna y Camilo, el antiejemplo perfecto para no ser un ladrillo más en el muro

Por: Edison Fernando Garnica Bolívar |

abril 11, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

De forma crítica y despectiva, el reciente artículo publicado en este portal titulado "Evaluna y Camilo, los juguetes de la ultraderecha cristiana para llenar este mundo de niños", no pudo darnos un análisis sociológico y político que explique sintéticamente el por qué debemos no promocionar ni seguir estos antiejemplos para la juventud.

De manera previa, resalto dos puntos importantes que dicho artículo: el primero, frente al ambiente político que ha pronosticado un posible cambio en la vida nacional a raíz del resultado las recientes elecciones legislativas, los cuales no dejaron contentos a los dueños del poder en Colombia; y el segundo frente a la crítica hecha a las iglesias cristianas, a las cuales desde mi óptica, las califica como organizaciones de carácter doctrinarios, del mismo o más talante que la ya clásica Iglesia católica.

-Publicidad.-

De forma acertada, el artículo en mención nos ha indicado cómo funciona estos modelos decrecientes para la juventud, los cuales son financiados y manejados por la misma godarria que ha manejado el establecimiento, buscando crear una contrarrevolución frente a los procesos sociales enmarcados en la lucha estudiantil y en la reivindicacion por la liberación feminista y el aborto libre y seguro, algo que les va resultar imposible, porque la revolución entre los jóvenes estudiantes, hijos de este pueblo que no estamos conformes con este mal Gobierno, es una realidad.

Respecto al análisis crítico en mención, he de señalar, a modo de una crítica constructiva, que si bien explicaron cómo los modelos de statu quo, representados en Evaluna y Camilo al estilo Barbie y Kent, son usados con el fin de buscar jóvenes reclutas para "soldados pobres de Dios", ello va más allá de hacer crecer una religión, ya que la misma religión doctrinaria se ha servido para sostener los modelos de producción hegemónicos en el mundo, tomando la tesis de Marx que nos dice que "la religión es el opio del pueblo".

Publicidad.

A manera de ejemplo, tomo el concepto que nos ha aportado la película musical The Wall, que nos da a entender como el adoctrinamiento desde cualquier institución social, llámese familia o escuela, nos convierten en ladrillos que sostienen aquel muro, que no es otra cosa que una referencia clara al mismo modelo de producción capitalista.

En este sentido, desde la religión como una institución más que buscar nuevas generaciones de ladrillo que sostengan ese viejo muro que proteje los intereses de los mismos con las mismas.

Desafortunadamente, Evaluna y Camilo son solo uno de varios modelos creados desde el mismo muro que busca seguir sosteniéndose a costa de adoctrinar futuras generaciones, y ejemplos claros han sido Silvestre Dangond, Bad Bunny e incluso la misma Marbelle (a quien no veo la hora de que Twitter le cancele su cuenta, siendo ella promotora de ideologías de odio) que demuestran una vez más que el fascismo, en modo subliminal, sigue vigente en pleno siglo XXI.

En conclusión, debo decir que Evaluna, Camilo y el resto de otros modelos deconstructores para la juventud son solo lo que Pink Floyd llamarían "another bricks in the wall", en español: otros ladrillos en el muro, antiejemplos que nosotros los jóvenes debemos tener en cuenta si no queremos ser más ladrillos en ese muro del establecimiento hegemónico, fascista, genocida, criminal y corrupto.

Y por ellos, queriendo dar un mensaje para todos los jóvenes, los invito a que NO adoptemos este tipo de modelos que buscan regresarnos a la edad de piedra y cimentarnos en un orden establecido, tomando la frase que alguna vez nos dejó uno de los tantos mártires que tiene el pueblo "Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va venir a salvarselo, nadie".