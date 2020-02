Evaluna Montaner: ¿La tabla de salvación del olvidado ganador de Factor Xs?

A Camilo Echeverry le cambió la vida cuando tenía 13 años. En ese momento era estudiante de grado octavo en el Colegio La Salle, de Montería. Sus padres, una pareja de paisas apicultores, se habían trasladado desde su natal Medellín, a la capital cordobesa cuando él tenía 4 años. Camilo, que por entonces pensaba en estudiar arquitectura cuando terminara bachillerato, tenía un grupo musical junto a su hermana y dos amigos más con el que hacía pequeñas presentaciones. La música era solo una afición. En 2006 hizo fila en el Coliseo Miguel Happy Lora junto a su hermana para la convocatoria del Factor Xs, un programa de concurso de RCN, que buscaba descubrir niños prodigio para la música. En esa ocasión fue eliminado en la primera audición.

Al año siguiente, en 2007, Camilo volvió a presentarse. Esta vez lo hizo solo. Su voz y su carisma fueron suficiente para cautivar al jurado conformado por Juan Carlos Coronell, Marbelle y Jose Gaviria. Y no solo cautivó al jurado. Cada noche el país entero se enamoraba de este niño con personalidad arrolladora y voz angelical. Tres meses después se llevó el premio mayor y al año siguiente grabó su primer disco. Esa versión del programa es una de las más recordadas por los colombianos pues junto a Camilo también participó una joven Greeicy Rendón que, pese a ser eliminada antes de la final. también tuvo en esa temporada su primer trampolín al estrellato.

Después del Factor Xs la vida de Camilo no volvió a ser igual. Tuvo que abandonar su colegio en Montería y completó los últimos tres años de Bachillerato por internet. Se fue a vivir a Bogotá para dedicarse de lleno a su carrera artística. En los años posteriores, como suele suceder con la mayoría de ganadores de realities, no tuvo mayores éxitos. Hizo algunas participaciones como actor en novelas de RCN y fue presentador de Bichos. No obstante, fueron las redes sociales las que volvieron a convertirlo en uno de los artistas del momento. El carisma que cautivó a los televidentes del Factor Xs se mantuvo intacto y sirvió para que, junto a su novia, Evaluna Montaner, hija de Ricardo Montaner, empezara a hacer vídeos que generaban millones de vistas en Youtube. La química de la pareja era evidente hasta en los vídeos que compartían juntos.

Solamente el vídeo donde la pareja cuenta cómo se conoció tiene más de 8 millones de reproducciones. La historia comenzó gracias a que Ricardo Montaner fue jurado de La Voz, programa concurso musical de Caracol. Durante las grabaciones del programa Evaluna vivió en Bogotá. En alguna ocasión los convocaron para ser presentadores de un evento y desde ese momento se siguieron en redes sociales. Al año de haberse conocido empezaron a conversar y se dieron las cosas. El noviazgo, después de varios años, se convirtió en matrimonio en días pasados. Actualmente la feliz pareja se encuentra disfrutando su luna de miel en la Polinesia Francesa.

A sus 25 años, Camilo Echeverry se encuentra viviendo su mejor momento. El joven tiene más de 7 millones de seguidores en Instagram. Sus canciones suenan en varios países de Latinoamérica y España. Tuvo una colaboración con Shakira, luego de que la barranquillera se viera cautivada por la letra de Tutu, canción que espontáneamente salió cantando en instastories. No hay duda de que Camilo, como prefirió hacerse llamar, es uno de los artistas del momento. Él, por su parte, prefiere no olvidar de dónde viene. Tiene en el antebrazo derecho un tatuaje de una abeja. Cada vez que lo ve recuerda que la miel y las picaduras de abeja fueron pan de cada día durante sus años en Montería al ser aquel joven niño hijo de dos apicultores.