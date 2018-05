¿Ética y moral, conceptos arcaicos e inaplicables hoy?

Hasta hace como medio siglo, no se sabe si por miedo, convicción, temor a dios, orgullo o cultura, era fácil encontrar empleados con ética, moral, decencia, responsabilidad, honorabilidad y otros calificativos homólogos; términos que hoy en teoría son arcaísmos del lenguaje y en la práctica desaparecieron. ¿Por qué? Porque son incompatibles con las prácticas capitalistas.

No se conoce registro de las personas enriquecidas porque no se acogieron a estos parámetros. Siempre han existido corruptos, pero en la actualidad el porcentaje ya llega al decil 9, ocupando Colombia un sitial de honor. Aquí no solo se roban el erario, más de 50 billones anuales; se construyen megaobras de ingeniería, desconociendo los necesarios y científicos estudios previos; se venden las mejores empresas del Estado al postor que más porcentaje de; las sentencias judiciales no se producen respetando las leyes existentes sino de acuerdo con el tamaño de las coimas ofrecidas; se asesina a personas viciosas o inocentes desocupados cuyos cadáveres aparecen vistiendo uniformes guerrilleros y portando fusiles; los asesinos paramilitares son tratados con la mayor suavidad por el simple hecho de ser amigos o cómplices del Estado. Sin embargo, lo peor es que, a pesar de la podredumbre, a los corruptos se les trata con guante de seda e inclusive se les absuelve y se les premia. Aunque reconocemos también que existen excepciones, funcionarios que aún acatan las normas morales o éticas.

Ahora bien, acaba de ocurrir una tragedia en Hidroituango: la creciente del río Cauca, a causa de una represa mal construida, dejó sin vivienda y sin enseres a cientos de personas. Un geólogo explicaba cómo las rocas de esa región están fracturadas debido a fallas tectónicas; los ecólogos le echan la culpa a la tala de los bosques y la consiguiente desprotección de los suelos; otros hablan de la carencia de estudios geológicos serios, de túneles mal construidos; de la aceleración irresponsable de los trabajos para cumplir con los plazos establecidos, a la ligereza de los gobernantes de turno. En todo caso, nunca se conocerán los verdaderos culpables. Ahora viene el silencio, el tape tape y seguramente la creación de más impuestos para tratar de recuperar los dineros perdidos.

Por otro lado, desde hace aproximadamente un mes viene presentándose un desastre ambiental en el Magdalena Medio por el flujo superficial de petróleo. Los geólogos sostienen que ello se debe al mal mantenimiento de algunos pozos, afirmación que Ecopetrol no comparte, diciendo que son simples “afloramientos naturales del crudo”. ¿A quién creerle cuando siempre se responde con evasivas? Si el megapuente caído en la vía al Llano se debió al mal diseño, ¿por qué no hubo la pertinente revisión? Y si la hubo, ¿por qué se confabularon sus autores?

Pasemos a las Altas Cortes del poder judicial: ¿cómo que los magistrados que deben defender a los campesinos frente a quienes les hurtan sus tierras terminan siendo propietarios de las tierras en litigio?, ¿cómo que un emperifollado y creído magistrado recibe un reloj de pulso de más 40 millones de pesos como parte de la coima por un fallo a favor de alguien?

Y para no ir muy lejos, ¿cómo y cuánto dinero se robaron en Armenia por concepto de valorización, dizque para construir unas obras necesarias para la ciudad? Ahí están comprometidas todas las ramas del poder público, hasta las entidades de control.

Recorramos el territorio patrio y en todo municipio, en todo corregimiento o caserío nos darán quejas similares. El listado de hechos corruptos es mucho más extenso que el diccionario de la RAE.

Esto es Colombia, uno de los países más pobres de América, con una de las poblaciones terrestres más desiguales socialmente y con un alto índice de felicidad. Quizás somos el país más masoquista del planeta, pues hasta conociendo a los criminales votamos por ellos para reinstalarlos en los cargos donde cometieron sus delitos.

