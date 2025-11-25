Estudio de la OIT arroja que el salario mínimo en Colombia no es nada vital

El estudio dice que para una familia promedio de 4 personas, el costo de la canasta básica determinada por 4 factores clave fue de $3 millones para el 2024

En el inicio de las discusiones sobre el salario mínimo en la Comisión Nacional de Concertación iniciado el pasado 21 de noviembre, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) presentó un estudio sobre el salario vital en Colombia para el año 2024.

Lo primero es señalar, qué es el salario vital para la OIT. Dice que es "el nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digna para los trabajadores y sus familias, teniendo en cuenta las circunstancias del pais y calculado como contraprestación por el trabajo efectuado durante las horas normales de trabajo", en concordancia con los principios del Convenio 131 de la OIT sobre la fijación de salarios mínimos.

Se utilizaron los datos estadísticos recopilados en Colombia por el Dane en la Encuesta Nacional de Hogares que da cuenta de los ingresos y gastos de los hogares.

Dicha encuesta cubre 87.201 hogares y 291.950 individuos y se actualizó a 2024.

La OIT definió 4 factores para definir ese salario vital. Alimentos, vivienda y servicios publicos, educación y salud, y transporte.

El estudio arrojó que para una familia promedio, el caso colombiano, de 4 personas, el costo de la canasta básica determinada por esos 4 factores, arrojó que para el 2024, fue de $3 millones.

Es de recordar que con la llegada del modelo neoliberal y los TLC a Colombia, el Dane interrumpió el cálculo delvalor de la canasta básica familiar, a pesar de tener los datos para hacerlo. Una definición políticamente conveniente para el gran empresariado.

La OIT también estableció que el promedio de trabajadores por familia de 4 personas fue de 1,5, lo cual resulta que el

salario mínimo vital para dicho año fue de $2 millones.

Para el 2025 y sólo ajustándolo por inflación, dicho salario sería de $2.104.000 lo que daría una brecha con relación a nuestro actual salario mínimo de $1.423.500, de $680.500, lo que equivale a que para alcanzar el salario mínimo vital establecido por la OIT nos faltaría un 47,80% más, que refleja la gran diferencia de nuestro precario salario mínimo.

Esto es lo que siempre señalaron los representantes de los trabajadores en la Comisión de Concertación y que con los chichipatos incrementos salariales decretados por los gobiernos neoliberales y proempresariales acumularon este aberrante desfase, que si bien el gobierno del cambio de Gustavo Petro ha venido corrigiendo, no ha sido suficiente.

Dado por descontado que la cacareada tesis neoliberal y oligárquica de que si se suben los salarios se incrementa el desempleo, como ha quedado evidenciado en los tres incrementos decretados por este gobierno, pues el salario mínimo en 3 años creció 16 puntos por encima de la inflación y a contrapelo de dicha teoría, que así queda refutada, el desempleo en estos mismos 3 años se redujo del 11,7% a 8,1%. Ha quedado al descubierto el engaño

empresarial.

Así las cosas, el estudio de la OIT nos muestra un espacio para que este gobierno que ha estado al lado de la clase trabajadora, puede beneficiar a 3,7 millones de trabajadores activos y 1,3 millones de pensionados que devengan un salario mínimo.

Benedetti, el ministro del interior, anunció un11% de incremento del salario mínimo para el 2026. El Comando Nacional Unitario integrado por las tres centrales obreras CUT, CGT y CTC y las dos confederaciones de pensionados CPC y CDP, que tiene la representación por los trabajadores de la instancia de negociación del salario mínimo, considera que debe ser mucho más alto, tal que se acerque a un salario mínimo vital y se vaya cerrando más rápido la diferencia ya señalada.

Es una oportunidad para hacer justicia social y lograr disminuir la altísima desigualdad en Colombia, que registra un vergonzoso y deshonroso tercer lugar en ese índice mundial.

Postdata: La corte constitucional sigue dilatando la aprobación de la ley pensional. Una razón más para convocar una Asamblea Constituyente. Si el congreso y las cortes no aprueban que sea el poder popular el que mande.

