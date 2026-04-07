- Estos son los sectores que pagan los platos rotos de las caprichosas decisiones arancelarias de Donald Trump

Mientras China gana terreno, las políticas de Trump asfixian a sectores clave como el café y las flores. ¿Está EE. UU. empujando a sus aliados hacia la ilegalidad?

Una de las decisiones más devastadoras por parte de Estados Unidos (EE. UU.) fueron los aranceles, sumados a la amenaza latente de que estos aumenten aún más. La subida de estos impuestos fue un factor decisivo en la economía global y, aunque para países como China supuso una oportunidad para conseguir nuevos aliados, para naciones como Colombia se convirtió en un problema mayor.

Si bien Colombia no es un país que dependa exclusivamente de las exportaciones para mantener su economía, sí existen sectores estratégicos que necesitan vender sus mercancías al extranjero para sobrevivir. Esto hace que, a mi parecer, haya sido una decisión cuanto menos cuestionable, pues supone debilitar a un aliado comercial histórico y, sobre todo, propiciar el desempleo en renglones que dependen de estas ventas.

Las industrias que más se ven afectadas por estas barreras son el café, las flores y la confección. ¿Qué ocurre con estas industrias? Sucede que dependen totalmente del capital humano; son intensivas en mano de obra. Por ello, miles de familias dependen de que esos puestos de trabajo se mantengan, algo que se vio —y se ve— amenazado por las políticas proteccionistas de Washington.

Esa situación no solo afecta el ingreso de las personas, también golpea la seguridad del país. El desempleo y la pobreza extrema son caldos de cultivo para la delincuencia. Colombia ha sido un país con un conflicto interno profundo y cualquier afectación a la estabilidad laboral supone que la gente, en la desesperación, tome medidas extremas.

Por ello, considero que estas acciones del presidente de EE. UU. son perjudiciales a largo plazo incluso para ellos mismos. Debilitar a aliados como Colombia, Chile, Perú o Brasil eventualmente le pasará factura a la Casa Blanca. Como dice el dicho popular: “todo lo que das, regresa”.

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