Estos son los famosos que han rechazado estar en MasterChef Celebrity, varios no saben de cocina

Aunque el canal RCN ha buscado a varias estrellas para estar en su reality, varios han dicho que no y estos han sido sus motivos para no estar allí

.Publicidad.

Sin duda alguna, MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los realities más exitosos de Colombia. Este formato en el que se incluyen famosos ha hecho que muchos estén al pendiente de sus estrellas favoritas. Con cada temporada, son varias las personas populares que se suman para estar en el programa del canal RCN. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los famosos que han sido invitados digan que sí. Y es que, han sido varios los famosos que han rechazado estar en MasterChef Celebrity. Son varias las razones por las que han decidido decir que no, aunque les dieran grandes ofertas.

Estos son los famosos que han rechazado estar en MasterChef Celebrity

Esta temporada ha traído consigo un sin fin de revelaciones acerca del reality del canal RCN. Por medio de redes sociales se han conocido datos inesperados por muchos. Se supo el valor que reciben los famosos por su participación en el reality. También se conoció que al salir, cada uno recibe un lujo set de cuchillos de gran valor. Pero esto no es lo único que se ha conocido respecto al reality de comida. Recientemente, el creador de contenido JC Televidente habló respecto a aquellos famosos que le han dicho al programa. Y es que, han sido varios los famosos que han rechazado estar en MasterChef Celebrity.

-Publicidad.-

|Le puede interesar La famosa narconovela de Caracol que vuelve para seguir liderando el rating

Entre ellos se encuentra Jorge Enrique Abello, actor muy cercano al canal RCN. Pese a su afinidad, una simple razón lo habría hecho decir que no. Al parecer el hombre no sabe cocinar, por lo que prefirió no entrar a chocar con los jurados del reality. Alejandra Azcarate también rechazó hacer parte del reality pues no sabe cocinar. Mabel Cartagena también declinó a la propuesta pues cree que en la tv no les permiten ser auténticos. Lokillo se suma a la lista y también el reconocido Mateo Carvajal. Estos son algunos de los famosos que han rechazado estar en MasterChef Celebrity.

Publicidad.

Jorge Enrique Abello rechazó estar en MasterChef Celebrity

Vea también: