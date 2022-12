Dignos de ser piezas de museo: estos son los 10 mejores goles del mundial de Catar 2022

No ha pasado ni una semana desde que se acabó el mundial de Catar 2022 y la FIFA ya definió los mejores 10 goles de la cita orbital. La federación no la tuvo fácil, ya que tuvo que elegir entre las 172 anotaciones que se hicieron a lo largo de los 64 partidos del torneo. Pero, aun así, muchos de los goles que se inclinaron para quedarse con el galardón, aparecen en el top.

Entre las nominadas a quedarse con el titulo a mejor gol del mundial estuvieron las selecciones de Arabia Saudita, Francia, Camerún, Corea del Sur, Países Bajos, México y Argentina; pero finalmente fue la selección de Brasil la que se quedó con el galardón, gracias al gol que Richarlison le marcó a las selección de Serbia en la fase de grupos.

Voted by you and only you:

🕊🇧🇷 @richarlison97's bicycle kick is one for the books and your 🥇 Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 23, 2022