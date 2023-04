"Esto no es una investigación, es una persecución", dice Trump

El expresidente dispara contra los demócratas desde Mar-a-Lago, tras declararse no culpable de 34 cargos

El magnate Donald Trump se declaró no culpable y se presentó ante sus seguidores en su residencia de Mar-a-Lago en Florida: "Estados Unidos se está yendo al infierno", declaró.

El caso gira en torno a un supuesto soborno del magnate a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial del año 2016, que le llevó posteriormente a ganar las elecciones. Al parecer, el entonces candidato pagó a Daniels para comprar su silencio y que no saliera a la luz que había mantenido relaciones sexuales con ella en 2006, algo que habría afectado a su imagen.

Donald Trump se declaró no culpable ante los 34 cargos que se le imputan y el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, manifestó que Trump falsificó sus registros comerciales para proteger sus intereses comerciales.

"No va a ser un día largo en la Corte", apuntó Joseph Tacopina, uno de los abogados del expresidente, para medios locales. Una declaración que ya confirmaba que el exmandatario iba a abogar por su inocencia, lo que conduciría a un largo proceso penal de por lo menos un año de duración. La nueva vista del caso está prevista para el 4 de diciembre.

En su primera alocución frente a los medios y sus seguidores, Trump criticó el proceso penal que está por iniciar en su contra y disparó: "Estados Unidos se está yendo al infierno. Nunca pensé que algo así podía ocurrir en nuestro país".

"Esto no es una investigación, es una persecución", dice desde Mar-a-Lago

El expresidente dijo que las acusaciones en su contra son completamente políticas y que lo único que buscan es interferir en su proceso electoral, que busca ponerlo de nuevo en la Casa Blanca, “con esta interferencia electoral nuestras elecciones ahora parecen unas elecciones de tercer mundo”:

Como ya lo había hecho en un video oficial, el presidente reiteró que “hay que salvar a EE. UU.” por la actual situación del país. Se refirió a la actual crisis económica con el colapso de los bancos y la elevada inflación, las problemáticas migratorias, la guerra en Ucrania y hasta la participación de Washington en la esfera internacional para tratar de mantener el orden mundial.

“Incluso las personas que no están de acuerdo conmigo consideran que todo lo que se está haciendo no está bien, somos una vergüenza para el resto del mundo y ya se empezaron a reír de nosotros, por nuestras fronteras abiertas, nuestra salida de Afganistán en donde dejamos de lado a ciudadanos indefensos (...) Los niveles de inseguridad y una inflación histórica que no ha dejado a la economía en su peor nivel y ahora solo somos la burla ante el mundo”, dijo en su discurso.

Trump también habló de la inspección a su vivienda en Mar-a-Lago y la comparó con las revisiones que las autoridades hicieron a las instalaciones del presidente Joe Biden, de documentos clasificados, sobre la forma en la que el FBI irrumpió en su casa, dijo que “nunca se había visto este trato con un expresidente de EE. UU.” y dijo que todo el proceso no fue legítimo.

Sobre los 34 cargos en su contra, Trump dijo que la fiscalía no había podido argumentar a profundidad de qué se le acusa y arremetió contra el fiscal que lo señala:

“Este fiscal fracasado local que me acusó no tiene argumentos para acusarme, él sabe que no hay un verdadero caso en mi contra. El fiscal es el verdadero delincuente, porque infiltró información y es él y su grupo los que deben ser fiscalizados”.

Su discurso, más que buscar defenderse de lo que se le acusa, se enfocó en atacar a sus opositores, y el presidente Joe Biden, por el que perdió en las urnas en 2020, no se salvó de los fuertes comentarios.

“Estados Unidos ahora es un desorden, nuestra economía va en declive y ahora está en su peor nivel en por lo menos 200 años (...) Ni siquiera sumando los últimos peores presidentes de EE. UU., se logra la destrucción que hizo Biden desde que llegó al poder. Ahora somos una nación fallida y ahora estos lunáticos quieren inculparme, cuando lo único que he hecho es defender a este país.”