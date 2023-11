Este es el secreto del perro más viejo del mundo: vivió 31 años

El canino que batió el récord Guinness por ser el perro más viejo del mundo, fue Bobi, un mastín del Alentejo que nació el 11 de mayo de 1992 y tenía 31 años, pero murió el pasado 21 de octubre de este año. Su raza es Rafeiro do Alentejo y logró superar la esperanza de vida de esta casta de gran manera. El propio Guinness, confirmó que estos perros suelen tener una expectativa de vida promedio de 13 años.

Vivió en una aldea rural de Conqueiros, en Portugal y era el cuidador del ganado de aquel lugar. Muchos se preguntan cómo es que un perro puede vivir por tanto tiempo, y su dueño dio la respuesta al ser entrevistado por GWR. Uno de los principales factores según él es que siempre anduvo libre, sin correa ni cadena, en un ambiente "tranquilo y pacífico".

Say hello to Bobi, the oldest dog ever recorded by Guinness World Records at 30 years and 266 days! 🥰️ pic.twitter.com/xeTflsWTat