Este es el poeta boyacense que presentó su esperado libro en la Casa de Poesía Silva

El vacío del alba, de Pedro Luis Jiménez Espinel, inaugura la colección Fuego Lector de la Casa de Poesía Silva, celebrando una nueva voz en la poesía colombiana

Por: Vivian Rocío Díaz Ríos |

octubre 20, 2025

Con la presentación de El vacío del alba, la poesía colombiana celebró la aparición de una nueva voz. El libro, escrito por el boyacense Pedro Luis Jiménez Espinel, inaugura la colección Fuego Lector de la editorial Los Impresentables.

La cita tuvo lugar en la emblemática sede de la Casa de Poesía Silva, ubicada en la Calle 12c # 3 – 41, en Bogotá. El evento, de entrada libre, reunió a lectores, escritores y amantes de la literatura en torno a esta obra que propone un viaje íntimo y sensible a través de la palabra poética.

Para el escritor boyacense Pedro Luis Jiménez Espinel, autor de El vacío del alba, la publicación de su obra representa la materialización de un sueño largamente esperado. El proyecto comenzó a gestarse hace más de cinco años y concluyó su escritura aproximadamente año y medio atrás. Desde entonces, el autor se mantuvo a la expectativa de encontrar el camino para llevarlo a los lectores. La Casa de Poesía Silva lo reconoció como uno de sus poetas emergentes en sus talleres, brindándole un respaldo decisivo que hoy le permite sostener su libro en las manos y compartir sus poemas con profunda ilusión.

La presentación estuvo a cargo de Santiago Erazo, reconocido poeta y actual editor de la revista El Malpensante, quien destacó que desde hace muchos años la publicación ha apostado por nuevas voces, respaldando a autores emergentes que con el tiempo se han consolidado como grandes escritores.

Asimismo, Rodolfo Ramírez Soto, poeta y coordinador de actividades pedagógicas de la Casa de Poesía Silva, explicó que la presentación de El vacío del alba tiene un significado especial, pues hace parte de la colección Fuego Lector, cuyo propósito es respaldar el trabajo serio, juicioso y constante de quienes han pasado por los talleres de formación tanto de la Casa de Poesía como de la editorial Los Impresentables.

Señaló que esta colección busca ofrecer un espacio para que quienes han completado ese proceso formativo puedan dar el paso natural hacia la publicación de su obra y llegar finalmente a manos de los lectores. El Vacío del Alba es el primero que recorre íntegramente este camino: no solo el de la reflexión y la composición poética, sino también el de dar forma al libro, construir su propuesta visual y reunir los poemas en un conjunto coherente que transmite emociones auténticas. “Confiamos en que este sea el inicio de un camino exitoso para los demás libros que vendrán”, afirmó.

Por su parte, Alma Castro Chávez, coordinadora cultural de la Casa de Poesía Silva y editora del libro, resaltó que El Vacío del Alba es el primer título de la recién inaugurada colección Fuego Lector. Explicó que se trata de una coedición entre el sello editorial de la Casa de Poesía Silva y Los Impresentables Ediciones, y subrayó que este lanzamiento es especialmente significativo porque representa el compromiso de la institución con el apoyo a autores emergentes que están en plena búsqueda de cualificación y consolidación de su voz literaria.

Con El Vacío del Alba, Jiménez Espinel invita a los lectores a adentrarse en un universo lírico donde la sensibilidad y la reflexión se entrelazan para dar vida a una propuesta literaria que reafirma la vitalidad de la poesía contemporánea colombiana.

