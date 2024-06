Este es el perro más feo del mundo; se ganó un premio gracias a su aspecto

.Publicidad.

Los animales son adorables a la vista de la mayoría, sin embargo, algunos tienen unas características un poco peculiares que pueden parecer extrañas a la vista. Tanto así que existe un concurso en Estados Unidos que premia al perro más feo del mundo con una jugosa cifra, contando también que existe el puesto dos y tres.

Este concurso se hace en la feria de Sonoma-Marin, en Petaluma, California y el perro ganador obtuvo un premio de 5 mil dólares y una aparición en el programa ‘Today’ de la ‘NBC’. Lo mejor de todo es que lo logró no solo por su extraña apariencia si no por la historia detrás de ella.

¿Cuál es el perro más feo del mundo?

Se trata de Wild Thang, un pequinés de 8 años que fue coronado ganador tras cinco intentos previos. Su apariencia se debe a que contrajo un virus que casi lo mata y le dejó daños permanentes. Sus dientes nunca se desarrollaron, por lo que tiene la lengua fuera, y su pata delantera derecha rema todo el tiempo.

"Realmente nos tocó la fibra sensible y merecía ganar" dijo la jueza Fiona Ma a Associated Press. Y aunque puede parecer un poco extraño la idea de este concurso no es burlarse de estos perritos "sino en divertirse con unos personajes maravillosos y mostrar al mundo que estos perros son realmente preciosos", dicen los organizadores.

