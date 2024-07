Estas son las señales para saber si un gato tiene dependencia a su dueño

A veces estos felinos tienden a apegarse más de lo usual a sus cuidadores aunque no es común, le contamos cómo descubrirlo

Cuando de dependencia se trata los perros son los ganadores indiscutibles, pues es común escuchar que estos animales están muy apegados a sus dueños y sufren cuando no los tienen cerca. Por otro lado, en el caso de los gatos es un comportamiento poco común pues su personalidad es mucho más independiente, sin embargo existen algunos casos.

Aunque sean animales desapegados por naturaleza, su personalidad también depende de otros factores como el proceso de socialización que tuvieron a temprana edad. Es por eso que cualquier gato puede desarrollar dependencia hacia su dueño si se dan las circunstancias adecuadas, pero ojo que esto no es nada sano.

El portal especializado en mascotas Experto Animal, lo explicó, si sus cuidadores los sobreprotegen, no cubren sus necesidades, y tiene comportamientos impredecibles es normal que su felino genere una relación de apego inseguro y ansioso.

¿Cómo saber que mis gatos tienen dependencia?

1. Si su felino lo sigue constantemente en el hogar o se despierta cuando usted se va, lo que significa que no se siente relajado sin usted.

2. Si orina o defeca en el hogar fuera del arenero y de forma descontrolada, esto lo hacen pensando que su usted regresará pronto a limpiarlo.

3. Si cuando usted no está tiene comportamientos obsesivos como maullar sin parar, vomitar e incluso dejar de comer, lo que muestra claramente una dependencia.

4. Si no recibe bien a la vista, es decir, se pone nervioso o temeroso cuando llega alguien nuevo. Mostrando que no puede pasarlo bien con otras personas que no sea usted.

No obstante, recuerde que no puede diagnosticar a su gato usted mismo, si nota alguna de estas cosas debe llevarlo con un profesional de la salud y esperar a que este le dé alguna razón y traten el problema.

