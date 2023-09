Las alarmas más comunes en las primeras citas amorosas

Por: Montserrat Prats |

septiembre 01, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Recientemente se ha llevado a cabo una encuesta entre más de 2000 personas para conocer cuáles son las ‘Red Flags’ (alertas) más comunes en las primeras citas amorosas.

Estas alertas indican que es mejor salir corriendo y no seguir con una posible relación que puede acabar mal. La red flag mas votada está relacionada con personas que no son independientes ni aún durante la primera cita. Un 79% de los encuestados señaló que esta es la principal red flag en un primer encuentro.

La segunda red flag más votada tiene relación con personas con el ego muy alto que les hace hablar todo el tiempo sobre sí mismas (76%). El egocentrismo es una gran alerta de lo que puede pasar en el futuro con esa persona. Le siguen los/las que hablan demasiado sobre su expareja (75%). Claramente, esto no ayuda cuando se está conociendo a una nueva persona, genera incomodidad y desinterés en la potencial pareja.

La cuarta red flag está relacionada con el aspecto físico y aseo, personas que no cuidan su look ni visten bien. Las primeras impresiones realmente importan y es un aspecto relevante para incrementar las posibilidades de conseguir una segunda cita.

En el quinto lugar se encuentran las personas que no son capaces ni de pronunciar bien el nombre de la otra en la primera cita (70%). También con un 70% de las votaciones y en la sexta plaza se sitúan las personas perezosas. Aquí se incluían personas que no estudian ni trabajan o que no hacen nada productivo por su vida.

En la séptima posición de las red flags más votadas se encuentran los chicos o chicas que muestran rudeza o violencia hacia otras personas durante las primeras citas, como tratar mal al camarero durante el encuentro. Un comportamiento de este tipo genera miedo y aleja a cualquier potencial pareja.

Pasar toda la cita atendiendo el smartphone puede ser un grave error. Estar pendiente del teléfono ha sido mencionada por casi el 63% de los encuestados. Genera desinterés y falta de empatía hacia la otra persona.

En la novena plaza del ránking se sitúan las personas que hablan mal o utilizan jerga para expresarse. El 57,8% señaló esta red flag como un elemento que les hace perder el interés en la potencial pareja ya que denota falta de educación.

En el top 10 del ranking aparecen las personas que demuestran tacañería durante la primera cita, ya sea no dejando propina o al discutir sobre el pago de la cuenta.