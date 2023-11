Estas son las razas de perro más juguetonas ideales para quienes hacen ejercicio

.Publicidad.

Una de las partes más divertidas de tener un canino es poder jugar con él en el parque, y en general realizar actividad física a su lado. A todos los perros les encanta divertirse y estar en movimiento, de hecho, si no lo hacen tienden a ponerse muy destructivos o traviesos en casa. Existen castas que son más activas que otras le contamos cuáles son las razas de perro más juguetonas.

Braco húngaro

Esta raza es ideal para aquellos dueños que tienen mucho tiempo para estar en casa, les encanta la aventura y salir a tomar largos paseos al aire libre, porque este animalito tiene mucha energía y le encanta estar afuera, no se cansa fácil y es un compañero perfecto de viajes y caminatas.

Galgo español

Este perro no sirve para vivir en una casa pequeña, de hecho, le gusta demasiado correr y estar al aire libre, debe habitar en un espacio amplio para no agobiarse. También son bastante activos y no les gusta estar quietos en ningún momento. Son ideales para quienes vivan en fincas, casas muy grandes o campestres.

Husky siberiano

Son los más juguetones en la lista, además son nobles y fáciles de educar, pero a veces son catalogados como ‘muy traviesos’. Son ideales para dueños extrovertidos y activos que puedan llevarle el ritmo a estos tiernos animales.

