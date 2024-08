Estas son las 5  formas en que su gato le da las gracias; lo hacen con frecuencia

.Publicidad.

Los gatos tienen cierta fama de ser solitarios e independientes, pero eso no significa que no sean amorosos o que no tengan la capacidad de crear un vínculo fuerte con sus dueños. De hecho, su gato le da las gracias de diferentes maneras, aunque no hablen ni sean evidentes son gestos que hacen diariamente y puede que no los note. Por eso aquí se los explicamos, así sabrá cuando su mascota se siente agradecida con usted.

Las formas en que su gato le da las gracias

1. Una de las cosas que siempre hacen es un ronroneo suave, por lo que cuando un felino se acomoda a su costado y empieza hacerlo está diciendo que se siente seguro y agradecido por su compañía.

..Publicidad..

2. En otros casos, también tienden a frotarse con sus piernas o su cuerpo en general, es un comportamiento que denominan como ‘marcaje de olor’. Es una señal de que nos consideran como su familia, así de forma discreta le agradece por la cercanía.

...Publicidad...

3. También los mimos suaves como dar cabezazos suaves o lamerlo son una forma directa de reforzar el vínculo. Pequeños pasos que dan para mostrar que usted es su ser más cercano.

....Publicidad....

4. Aunque esta es menos común, en algunos casos pueden intentar llamar su atención para jugar, esto no solo lo hacen para divertirse si no para crear momento de unión con usted, pues lo ven con afecto y gratitud por el tiempo que pasan juntos.

5. Finalmente, una de las formas más significativas es cuando quieren pasar tiempo cerca de usted. Un gato agradecido se va a sentar a su lado o sobre usted y lo hace porque disfruta y valora su presencia.

Así usted no entienda el lenguaje corporal de su felino debe saber que esa es su forma más genuina de comunicarse. Solo les falta hablar para mostrarle el fuerte vínculo que tienen con usted. Si aprende a notar este tipo de cosas puede reforzar ese cariño y responderles de vuelta.

| Ver también: ¿Qué es más saludable para el desayuno, la arepa o el pan? Esto dice la IA