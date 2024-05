Estas son las 4 razas de gato que nunca debería tener en casa, según los veterinarios

Un profesional de la salud animal de nombre Ben expuso a través de su Tik Tok porque estas castas no son convenientes

.Publicidad.

Si quiere tener gatos tiene dos opciones: comprar o adoptar, aunque siempre lo recomendado será optar por la segunda. No obstante muchos deciden tener un felino de raza, pero no todas las opciones son buenas. Algunos veterinarios utilizan sus redes sociales para hablar al respecto y es por eso que aquí le contamos cuáles son esas cuatro razas de gato que no debería tener en su hogar.

Específicamente fue el veterinario Ben de usuario ‘ben.the.vet’ quien hizo un video explicando cuales son los motivos por los que él nunca tendría estos animales en casa. Así mismo muchos usuarios de esta red social decidieron comentar el video para decir no a la compra de animales y defender la adopción. La lista es la siguiente:

..Publicidad..

1. Persa

...Publicidad...

En este caso no es positivo tenerlos debido a lo chatas que son sus caras, lo que les trae muchos problemas en su vida cotidiana y en su salud. El veterinario explica que la mayoría no se da cuenta que pueden tener problemas para respirar, además son propensos a tener quistes en el riñón y problemas de visión e insuficiencia renal.

....Publicidad....

2. Fold escocés

Para este profesional de la salud animal es cruel la crianza de este tipo de gatos, pues genéticamente son muy propensos a sufrir de una dolorosa enfermedad articular degenerativa durante toda su vida. Su mutación les afecta el cartílago, lo que puede verse en sus orejas plegadas.

3. Esfinge

Con esta raza el veterinario afirma que no se debe a nada negativo con su personalidad o salud, simplemente es un gusto personal. Ben prefiere abrazar y acariciar a gatos peludos, por lo que le resultaría extraño tener uno de estos.

4. Bengalí

Esta casta a pesar de ser preciosa tiene un inconveniente de seguridad y es que es un híbrido entre un tipo de gato salvaje, llamado gato leopardo asiático, y razas de gatos domésticos. Pueden llegar a ser peligrosos y un tanto agresivos con sus dueños y veterinarios.

| Ver también: Estos son los tres trucos para ganarse la confianza de sus gatos; no es difícil