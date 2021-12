Estar abeja para no entrar en las estadísticas de robo

Una premisa que aplico y sugiero que ustedes también hagan es: "Lo que no se muestra y lo que no se ve, no se desea".

Por: CARLOS ROBERTO ARIZA MORA

diciembre 14, 2021

La seguridad empieza por el dueño de casa, esta es una premisa que los colombianos debemos empezar a aplicar en nuestra vida cotidiana; esto lo menciono porque desgraciadamente cuando ocurre un incidente, terminan culpando a la policía o a las autoridades, pero no somos lo suficientemente críticos al tratar de identificar la responsabilidad que como individuo tenemos en el proceso u ocurrencia del incidente.

El mejor ejemplo es el de aquellos ciudadanos que dejan sus vehículos (motos o carros) en la vía pública "por unos minutos" y luego salen y se encuentran con la desagradable sorpresa de que el vehículo ha sido hurtado; y lo primero que hacen es culpar a la policía o a las autoridades por "su falta de gestión" de ser los responsables del incidente.

Y no es así, ya que la primera parte de la prevención está en manos de este ciudadano que debió dejar estacionado su vehículo en un parqueadero público autorizado que le brinde unas mínimas condiciones de seguridad, así también pasa con quienes salen de su casa y cierran las puertas de la manera debida y las puertas quedan a merced de las artimañas que usan los delincuentes para abrirlas e ingresar a las viviendas a hurtar las pertenencias de los ciudadanos.

Por todo lo anterior, es importante tener en cuenta que las medidas de seguridad primarias dependen y son responsabilidad de los ciudadanos; tenemos que aprender a ser responsables de nuestras propiedades para evitar convertirnos en víctimas de la delincuencia.

Otra premisa a tener en cuenta, partiendo de la base especialmente de que uno de los delitos que más afecta a los colombianos es el hurto de celulares; debemos evaluar la forma y los lugares en los que se están utilizando, el delito asociado al hurto de estos equipos en especial ocurre en espacios públicos, por ende, cuando utilicemos estos elementos debemos estar atentos y hacerlo de una forma más segura:

Utilice audífonos de baja gama para evitar llamar la atención del delincuente, sólo use uno de ellos para que el otro oído quede disponible para atender a cualquier señal de alerta, lleve su celular en un lugar en el que lo pueda controlar y proteger mejor.

Es de suma importancia mencionar que el delincuente identifica a la víctima de interés cuando esta le muestra el objeto y lo marca para esperar luego, el momento y lugar adecuado para el delincuente con el fin de poder cometer el delito.

Es evidente, desgraciadamente que los delincuentes se han vuelto más agresivos y violentos y por esa razón es necesario que en caso de ser una víctima evitemos oponer resistencia, pelear o agredir ya que esto pone en riesgo nuestra vida y salud. Lo material se puede recuperar, la vida no.

Una premisa que aplico y sugiero que ustedes también hagan es "Lo que no se muestra y lo que no se ve, no se desea", esto me ha ayudado a evitar incidentes que hayan podido poner en riesgo a mí y a mis bienes.

Recuerden que la seguridad ciudadana debe empezar por mí y por eso nosotros hacemos parte activa en la detección y prevención del delito.

Carlos Ariza

Magister en Criminología

Consultor Internacional en Seguridad Privada