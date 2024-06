¿Están los jóvenes girando a la derecha?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

No se puede generalizar. Los resultados de las elecciones de México, un claro plebiscito a favor de López Obrador, contrastan con los de Argentina que llevaron a Milei a la presidencia. En ambos casos los jóvenes fueron la fuerza primordial.

Las del parlamento europeo en las que en Francia arrolló Agrupación Nacional, de la señora Le Pen, y de Alternativa para Alemania, extrema derecha, que superó al partido social demócrata, el mismo del legendario Willy Brandt, también apuntan a los jóvenes.

En un mundo en constante cambio, con economías inestables y sociedades divididas, los jóvenes parecen estar buscando nuevas respuestas en nichos políticos inesperados. Una tendencia creciente en diversas regiones del mundo, incluyendo Europa, América Latina y España, muestra que muchos jóvenes apoyan, de manera creciente, políticas de derecha. ¿Qué impulsa este cambio?

Uno de los factores es el descontento con el statu quo, con énfasis en el representado por la izquierda liberal, aunque también los partidos de derecha tradicional, moderados, están sufriendo el embate de la extrema. Los jóvenes, a menudo decepcionados con las políticas de los partidos tradicionales, buscan alternativas que prometan soluciones más efectivas y que creen menos burocráticas, así rompan el esquema liberal-democrático (una consecuencia indeseable).

La globalización también juega un papel crucial. Aunque el comercio internacional se multiplicó, también aumentó la desigualdad y ha afectado negativamente a ciertos sectores laborales.

Quién lo creyera: no son los partidos de izquierda los que prometen resarcimiento frente a los daños de la globalización, sino partidos de derecha (Maga, Make America Great Again ha sido el motor del marketing de Trump). Muchos jóvenes en Europa y en los Estados Unidos, independiente de si los políticos les cumplen o no sus promesas, sienten que las políticas de derecha ofrecen la protección necesaria contra la competencia global y la inmigración, que perciben como amenazas a sus oportunidades laborales y a su entorno cultural (ejemplo: el movimiento contra la construcción de mezquitas en Alemania).

Las crisis económicas recurrentes han sido devastadoras para los jóvenes, particularmente los europeos, quienes a menudo enfrentan altas tasas de desempleo y de precariedad laboral. En este contexto, las soluciones de la derecha, con su enfoque en el mercado libre y la reducción del intervencionismo estatal, prometen un camino más claro hacia la estabilidad y el crecimiento económicos (aunque no lo cumplan). Paradójicamente, en países como Colombia, la precariedad laboral ha sido crónica, de manera que convivimos hace décadas con la informalidad y el alto desempleo de los jóvenes, en contraste con la aparición súbita del desempleo juvenil en, por ejemplo, España al comenzar la segunda década del siglo.

En la era digital, las redes sociales han transformado la forma en que se hace política. Los movimientos de derecha se han modernizado y demuestran ser particularmente efectivos en utilizar estas plataformas para llegar a los jóvenes con mensajes simplificados y emocionalmente resonantes. En el caso gringo, en las elecciones del 2016, el aparato de mercadeo digital de Trump barrió con el de los demócratas (claro que con ayuda rusa).

En un mundo donde los cambios sociales son rápidos y, a veces, desorientadores, algunos jóvenes buscan en la derecha una defensa de los valores y tradiciones que consideran esenciales para su identidad y cohesión social. La promesa de orden y estabilidad, frente a lo que perciben como un caos social y moral, les resulta atractiva y pueden ver en Le Pen y en la Alternativa para Alemania buenos prospectos políticos frente a la incertidumbre.

En América Latina, hay casuísticas graves: la desilusión con los gobiernos de izquierda, que han estado en el poder durante largos periodos sin cumplir con las expectativas de los jóvenes en términos de empleo, educación y seguridad y, además, con grandes dosis de corrupción, está a la orden del día. Argentina es el prototipo.

La Colombia de hoy no parece cuadrar del todo en los ejemplos mexicano o argentino. Hay aún estabilidad macroeconómica. Sin embargo, hay, sí, algo en común con el kirchnerismo: muy bajas ejecutorias y alta corrupción. La corrupción, como decía el filósofo contratista Nule, es milenaria y muy arraigada en Colombia, aunque del gobierno del cambio no se esperaba continuidad con exabruptos tipo UNGRD. La desilusión de los jóvenes puede ser funesta para la izquierda en el 2026.