¡Estamos ignorando a las víctimas en la JEP!

He pasado los últimos días escuchando algunos de los informes orales que las víctimas secuestradas por las Farc han presentado ante los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz a través del canal de Youtube de la JEP. Los testimonios de las víctimas conmueven hasta el llanto: son los testimonios de vidas interrumpidas, de familias rotas, de años de tratos inhumanos y torturas, de padecimientos y enfermedades prolongadas adrede por el sadismo de los carceleros y de seres humanos que inmersos en la penosa incertidumbre de no saber si vivirían para ver a sus seres amados de nuevo, hoy con valentía y dignidad, rinden testimonio ante la JEP.

“La centralidad de las víctimas es la condición más importante del proceso de paz” dicen quienes respaldaron los acuerdo. “Paz sin impunidad” dicen los miembros del Centro Democrático. “La historia del conflicto armado debe reconstruirse desde la memoria de las víctimas” dicen los académicos. Es precisamente debido al énfasis en la reivindicación de los derechos de las víctimas, hecho por todos los grupos políticos y los círculos académicos interesados en el desarrollo del proceso de paz y en las calamidades del conflicto armado, que resulta imperdonable e indignante el pobre cubrimiento que han tenido los informes orales recogidos por la JEP tanto en los medios de comunicación tradicionales como en los canales de comunicación de académicos y políticos, quienes aparentemente se encuentran más interesados en utilizar el sufrimiento de miles de personas como adornos para lucir intelectuales y contestatarios o como simples instrumentos para incrementar su botín electoral.

El particularmente doloroso testimonio de Luis Eladio Pérez, exsenador y representante por el Partido Liberal, tiene a la fecha únicamente 1.500 reproducciones, por poner un ejemplo. El canal de Youtube de la JEP, medio por el cual se pueden ver de manera libre y sin ediciones los informes orales de las víctimas, tiene solamente 812 suscriptores. Las menciones hechas en radio y televisión referentes a los testimonios se limitan a insultantes y descontextualizados extractos de tres minutos de las desgarradoras experiencias expresadas con la más admirable altura por quienes con el honor intacto soportaron los horrores del cautiverio. Esta sociedad decadente en su degradación moral no solamente envió a miles a padecer los horrores de la guerra, ahora ignora la memoria de sus víctimas.

¿Es que para la izquierda colombiana las víctimas solo valen cuando son afectadas por el paramilitarismo o los agentes del Estado? Pareciera ser que su dolor importa únicamente cuando el victimario está en la orilla política opuesta. ¿Y el uribismo? Ese sector político que hizo campaña y puso presidente gritando histéricamente a los cuatro vientos que el proceso de paz era un pacto de impunidad, nada ha dicho acerca de estos desconsoladores testimonios, con nadie se ha solidarizado. Las víctimas solo les interesan cuando las pueden utilizar políticamente, sean o no sean de las Farc.

No puedo dejar de mencionar a mis colegas de las Ciencias Sociales. Como sociólogo, muchas veces me acusaron de ser un profesional de escritorio, frívolo, inmerso en teorías importadas, en modelos estadísticos, positivista y sin un ápice de sensibilidad social. Pues con mucho pesar, no veo a ninguno de mis críticos y sentipensantes colegas, ni a los que sigo, ni a los que conozco personalmente, supuestamente comprometidos con las voces de los más débiles, de los desfavorecidos, de quienes sufrieron en carne propia las inclemencias de la guerra, difundiendo los informes orales de la JEP, solidarizándose con el dolor de las víctimas, condenando a los victimarios, exigiendo reparación u organizando asambleas para manifestar su apoyo a la JEP, tan en peligro de ser deformada por la extrema derecha. Hasta el simple acto de mencionarlo en clase parece ser demasiado para académicos que hace tiempo desecharon la verdad por la vanidad. Parecen políticos y quizá a eso sería preferible que se dedicaran.

Los valientes testimonios de todas las víctimas que acudieron y acudirán a la JEP deberían ser honrados, dignificados, aplaudidos y conocidos por cada colombiano. Tristemente, la manera en la que han sido recibidos por la opinión pública se parece mucho a la forma en la que por muchos años se trató a la guerra en Colombia: utilizada por los políticos con fines electorales y por los académicos para vanagloriarse, simplificada indolentemente por la gran prensa bogotana e ignorada por la abrumadora mayoría de colombianos. No cometamos los mismos errores, las víctimas de todos los victimarios realmente deben ser el centro de este proceso.

