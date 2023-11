Estamos dando tumbos, hay que ajustar el rumbo ya

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

VIDEO. Puntos de vista. No hay estabilidad en el gobierno, y no es el deseo estarle mostrando aspectos negativos, sino que son situaciones que afectan al conjunto de la sociedad. Si el gobierno de Petro continúa tan desafiante frente a la estructura tradicional de la sociedad, ya vimos los resultados de las elecciones regionales. El mero hecho de que en Bogotá el triunfador señor Galán triplicó al candidato de Petro, siendo Gustavo Bolívar una persona capaz, inteligente, uno de los mejores cuadros que tiene, por no decir que el mejor.

Pero Petro es una persona voluntariosa y no es amigo de los acuerdos. Eso hace que el camino pueda volverse tortuoso, las reformas lo irán a demostrar. El método que se está empleando para pasarlas no es el mejor, porque es el método tradicional de enmermelar los congresistas. Pienso que si no se cambia el rumbo mínimamente, rápidamente el aislamiento va a crecer. Como se está manejando al país no es la manera más más acertada, los cacaos asistieron a una reunión, falta ver qué tan protocolaria fue.

..Publicidad..

Petro insiste en superar la regla fiscal, si el país se deuda demasiado entra por una pendiente. Yo he sido claro en eso, me han caído rayos y centellas. Las opiniones que doy las medito, las estudio, no estoy improvisando en nada.

...Publicidad...

Puedo equivocarme, pero sí pienso que el país está dando tumbos, que hay demasiada polarización, la polarización ha aumentado. El 70 % de la población está en contra de Petro, eso no es bueno para gobernar, esperemos a ver si se ajusta el rumbo, cómo ajusta él el gabinete, porque tengo entendido que va a ser un ajuste no sé si antes de terminar el año, o después, pero las cosas no se ven con buenos ojos. Es obvio que recibió un país muy deteriorado de parte de Iván Duque. Pero creo que se empieza a cambiar el rumbo, o la situación se pone cada vez más difícil.