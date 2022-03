A nada de vivir en un mundo en el que la realidad está hecha a punta de mentiras

Por: John Fredy Arango Hernández |

marzo 02, 2022

Uno de los mayores males que padece la sociedad actual es el desprecio por la verdad. Del afán por salir de la oscuridad que movió a la humanidad en la civilización griega se ha decaído hasta conformarse con explicaciones subjetivas, superficiales y aparentes de la realidad de las cosas.

Es lo que vemos a diario cuando revisamos las redes sociales y en los propios medios de comunicación. Cualquiera, amparado en el derecho a la libre expresión, comparte opiniones así las mismas no tengan fundamento en la verdad de los hechos ni estén respaldados por datos, informes o evidencia científica. Se trata de opinar por opinar, o peor, de confundir y generar un mal ambiente a partir de información errónea o con motivaciones no santas.

A fuerza de difundir y repetir mentiras se va instalando en la sociedad relatos que van desdibujando la realidad, la cual queda atrapada en el campo de las percepciones. Las cosas dejan de ser lo que son para convertirse en una interpretación fundada en el error. Y se hace frecuente sacar conclusiones con apariencia de verdad a partir de premisas falsas.

Todo derecho implica un deber y esta reciprocidad no solo se predica en el campo jurídico sino ético. Quien ejerce el derecho a opinar libremente tiene la responsabilidad ética de no mentir, de no confundir a los receptores de su opinión, de no subrogar la verdad por intereses mezquinos y personales. Solo así podremos aspirar algún día romper las cadenas de la ignorancia y salir de la caverna.

