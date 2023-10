Estados Unidos ante el caos legislativo por la inédita destitución del presidente de la Cámara

.Publicidad.

Una decisión insólita en Estados Unidos. Este martes 3 de octubre Kevin McCarthy fue destituido como presidente de la Cámara de Representantes.

La decisión fue impulsada por un puñado de detractores republicanos conservadores y un amplio grupo de demócratas que han sido férreos críticos de su liderazgo. La moción de destitución fue aceptada por 216 votos a favor y 210 en contra.

El proceso comenzó luego de que el representante republicano Matt Gaetz presentara una moción de destitución en su contra el lunes. Un recurso que siguió su curso luego de que 11 republicanos se pusieran del lado demócrata para despejar el camino a la votación.

Antes del proceso, McCarthy se había mostrado tranquilo. "Veremos qué pasa", aseguró a los periodistas más temprano en la jornada.

El hecho se dio pocos días después de que la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, aprobara una medida provisional para evitar el cierre del Gobierno, una que fue posteriormente aceptada en el Senado.

Durante el debate, precisamente algunos republicanos criticaron a McCarthy por depender de los votos demócratas para aprobar la financiación temporal y aseguraron que no hizo suficiente para recortar el gasto público. Muchos pusieron en cuestionamiento su capacidad de liderazgo y de ser muy permisivo con el bando contrario.

"Necesitamos un orador que luche por algo, cualquier cosa, que no sea permanecer como orador", dijo el representante republicano Bob Good.

Además, Gaetz y sus aliados aseguraron que fue McCarthy quien hizo un acuerdo secreto con los demócratas para mantener los fondos necesarios para brindarle más ayuda a Ucrania. Un punto que estaba excluido en el acuerdo provisional aceptado por el Congreso para evitar el "shutdown".

En el debate también sonaron las voces de apoyo al líder republicano argumentando que logró limitar el gasto aun cuando los demócratas cuentan con la mayoría en el Senado. Sin embargo, no fueron suficientes para convencer a sus detractores. Ahora la Cámara de Representantes abrirá un proceso para saber quién será su próximo presidente.

La decisión es inusual en un país como Estados Unidos, de hecho, según datos oficiales, solo 20 personas han sido expulsadas del Congreso. Y tal como afirma el Daily Mail, "la última moción para destituir al Portavoz fue el 19 de marzo de 1910, cuando el Portavoz Joseph G. Cannon (R-Ill.) enfrentó una revuelta que finalmente no tuvo éxito, pero allanó el camino para una toma de poder demócrata".

¿Cuál es el origen de la destitución?

La primera destitución de un líder de la bancada republicana en toda la historia de Estados Unidos se materializó a menos de un año desde que McCarthy fuera designado como el portavoz de la Cámara de Representantes en enero, cuando llegó a un acuerdo con su partido en donde, a cambio de ser elegido, McCarthy también podía ser relevado del cargo en cualquier momento.

El descontento republicano explotó el pasado 30 de septiembre, cuando McCarthy fungió un papel protagónico en la negociación de una ley para evitar el "shutdown" del Gobierno estadounidense. A pesar de las presiones del ala más radical de su partido, el entonces líder republicano en la Cámara Baja aceptó negociar con la representación demócrata un nuevo paquete financiero, mismo que incluye un leve aumento al gasto público. Una cláusula que no debía ser negociada, según los conservadores.

De hecho, fueron los mismos detractores de McCarthy, liderados por la extrema derecha del partido republicano, los que impulsaron su expulsión, afirmando que "el trabajo no se ha hecho".

El representante Matt Gaetz, republicano de Florida, uno de los críticos más duros del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sale de la cámara después de hablar en el pleno, en el Capitolio en Washington, el lunes 2 de octubre de 2023. AP - J. Scott Applewhite

"No es una crítica al individuo, sino al trabajo. El trabajo no se ha hecho", sentenció Gaetz antes de comenzar con la votación en la Cámara Baja estadounidense.

Reacciones en ambos bandos

La votación de este martes tuvo una particularidad: los demócratas votaron por la destitución de McCarthy al mismo tiempo que lo hicieron los detractores del ala más extrema de los republicanos. En bloque, los demócratas votaron por sacarlo del cargo con 208 de los 216 sufragios a favor.

Desde el bando del presidente, el líder republicano había sido sumamente criticado por su hostilidad hacia Joe Biden, por su negativa a negociar con la oposición y por impulsar un "programa extremista".

"Ha impulsado sistemáticamente un programa extremista, pero su propio partido se lo ha comido vivo porque aún no es lo bastante extremista para ellos", aseguró la representante demócrata Rashida Tlaib a través de una publicación en su perfil de X.

Por otro lado, el seno republicano se encuentra dividido entre los aliados de McCarthy y sus detractores. Mientras que los representantes que impulsaron su destitución mencionan que su salida es mero resultado de "no cumplir con su palabra", los cercanos al ahora exlíder republicano afirman que la campaña en su contra es un error. Medios locales, como The New York Times, hablan de las enormes fracturas que existen en el seno del Partido Republicano.

"Piénsenlo bien antes de sumirnos en el caos, porque hacia allí nos dirigimos", remarcó Tom Cole, representante republicano, antes de la sesión que terminaría con la expulsión de Kevin McCarthy.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa presidencial, Karine Jean-Pierre, ha revelado la reacción de Joe Biden a la decisión de la Cámara Baja, asegurando que el mandatario espera que el organismo elija a su nuevo líder lo más rápido posible para que puedan abordar "los retos urgentes a los que se enfrenta nuestra nación".

¿Quién podría ser el nuevo líder republicano?

La salida de Kevin McCarthy deja vacío un espacio vital en el Gobierno estadounidense. Aunque Patrick McHenry, representante republicano muy cercano a McCarthy, ha sido nombrado por la Cámara Baja como líder provisional, el nombre de aquel que tome definitivamente el liderato del partido republicano en la Cámara de Representantes sigue siendo una incógnita.

Uno de los perfiles que suenan para ser el nuevo elegido republicano es el de Steve Scalise, que cuenta con apoyo público de Matt Gaetz y su bancada de extrema derecha, además de ser considerado como el segundo representante republicano más influyente en la cámara, detrás del líder de la bancada, lo que podría significarle el apoyo y respeto necesario para tomar el cargo.

Tom Emmer, Jim Jordan, Byron Donalds y el mismo Patrick McHenry son otros nombres que podrían recabar el apoyo suficiente dentro del partido conservador para hacerse de su liderato.

La opción de que McCarthy volviera a optar por el cargo también estaba sobre la mesa, pero se diluyó prontamente cuando varios de sus aliados más cercanos aseguraron que se alejaría del puesto. Una decisión que confirmó el exlíder republicano poco después. Después de ser una parte fundamental para evitar el "shutdown", Kevin McCarthy protagonizó un capítulo nunca antes visto en la historia del gigante norteamericano. Ahora, el ala más radical en el Partido Republicano tendrá un gran peso en el camino que tome la bancada conservadora por el resto del periodo legislativo