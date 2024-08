Esta es la táctica que debe emplear para que su perro no le ladre a otros caninos

.Publicidad.

Sacar a su canino al parque para que pueda hacer sus necesidades y darse una vuelta es una actividad cotidiana. Aunque para algunos es un completo tedio, debido a que su mascota le ladra de forma insistente a los otros perros y se les abalanza. Este tipo de comportamiento pone en riesgo de pelea a ambos animales, genera angustia y vergüenza a su dueño. Por eso aquí le explicamos una táctica que puede emplear para que su perro no le ladre a otros de su especie.

La razones por las que lo hace pueden ser muchas, tal vez por miedo debido a una socialización insuficiente o experiencias negativas, o por frustración, al querer saludar a otros perros y no poder hacerlo al estar atado con correa. En general lo que hay detrás son emociones intensas. Primero debe saber cómo se maneja esta situación, detectando que la desencadena y llevándolo a lugares donde no lo exponga a ese tipo de cosas. Además de trabajar con un profesional de la mano para enseñarle a su animal a desarrollar la confianza y expresar sus emociones de forma adecuada.

Así puede evitar que su perro le ladre a otros caninos

Según expertos el estrés canino es una de las causas más comunes por las que estos se comportan agresivos y le ladran a los otros perros. El trasfondo es el de un animal que no se alimenta bien, no pasea lo suficiente o vive en un entorno estresante. Por otro lado, la falta de socialización les afecta al no estar acostumbrados a los ruidos de la calle y la presencia de otros perros.

Existen varias técnicas que conviene poner en práctica para evitar que su canino se comporte de esta forma. El primero es que cuando otro perro se acerque usted realice el ejercicio ‘Stop’, que consiste en detenerse y hacer que el perro se siente mientras usted lo acaricia para transmitirle tranquilidad.

Por otro lado, existe también la técnica de la distracción con golosinas, cuando su mascota vea a otro perro usted distraerá al suyo con premios, esto puede reducir la ansiedad. Además, a modo de recomendación no fuerce a su mascota a socializar y hágalo progresivamente para que no hayan reacciones violentas.

