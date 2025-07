Esta es la razón por la que fracasan las políticas de paz en Colombia

Por: Miguel Angel Cerón Hurtado |

julio 10, 2025

No se refiere solo al fracaso de este gobierno, sino al fracaso de todas las políticas de paz, habidas y por haber, ya que este concepto es el contrario a la violencia, que existe en estas tierras desde antes de 1810, como ha existido también en todas las formaciones sociales desde la prehistoria.

La violencia tiene causas objetivas y causas subjetivas, que se alimentan con factores estructurales y coyunturales, por lo cual el caso es muy complejo y por ello la intervención al mismo debe tener acciones de inmediato, corto, mediano y largo plazo, montadas sobre una columna vertebral con punto de mira en el objetivo de establecer un clima de convivencia adecuado para disminuir los fenómenos de violencia, ya que acabarla en su totalidad, no es posible; pero llegar a un nivel tolerable que permita la suficiente convivencia para que no lesione las condiciones de vida de la especie es ya un alivio.

Examinando los temas tratados en las negociaciones del año noventa, cuando surgió el PNR, los temas de Maguncia Alemania, los de La Habana, que quedaron insertos en el acuerdo de Santos, y los que se estaban hablando al comienzo de 2025 con el ELN que la prensa divulgó, fácilmente se deduce que mientras no exista democracia participativa y descentralización política, no habrá posibilidades de crear un ámbito de convivencia que le baje el volumen al conflicto sociopolítico hasta niveles aceptables. Es decir, los hechos muestran que, sin democracia participativa ni descentralización política, cualquier política de paz está condenada al fracaso.

Pero en Colombia, si bien es cierto el piso normativo contiene los soportes jurídicos para implantar la democracia participativa y la descentralización política, no ha existido la voluntad, ni de los dirigentes, ni de los legisladores y mucho menos del gobierno, para adoptar los mecanismos de gestión pública apropiados al funcionamiento de estos dos procesos.

Al contrario, cada vez se le cierran más las puertas a la cogestión de políticas públicas con responsabilidad compartida entre organismos del Estado y la sociedad civil, que es el eje de la democracia participativa; y cada vez más, se concentra el centralismo bogotano en la toma de decisiones para la construcción del futuro de país.

La costumbre es hacer negociaciones con los dirigentes de grupos armados, quienes, ya estando viejos, acuerdan su propia jubilación, acompañada de algunas prebendas para la tropa de combatientes; pero las causas objetivas se dejan intactas y con ello continúa la retroalimentación de tropas, con el reclutamiento de jóvenes que establecen el feedback con el cual, pasada la tormenta de “la paz”, continúan los factores estructurales alimentando a la diversidad de grupos que protagonizan los diversos tipos de violencia. Parece que al gobierno de turno le interesa, es mostrar resultados que alaben su propia vanidad, más que la solución de fondo del problema social y público.

La democracia participativa no significa que la gente participe el día de elecciones para elegir representantes, sino que participe en la toma de las decisiones mediante la construcción de políticas públicas bottom up, que implica, obligatoriamente, el establecimiento de la descentralización política, que conlleva el empoderamiento de las comunidades para participar en el diseño y construcción de su propia historia. Mientras estos aspectos de la gestión pública, los cuales se deben articular en un mecanismo sistémico que permita la aplicación del método científico de la ciencia de la administración pública, no existan en Colombia, no será posible tener las condiciones apropiadas para crear un ambiente de convivencia que nos permita vivir en armonía humana. Pero aplicar el método científico en la administración pública no es posible, mientras el gobierno siga secuestrado por el régimen político, que no le permite la objetividad y la técnica en las decisiones, razón por la cual siempre estaremos hablando del fracaso de la política de paz.

