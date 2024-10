Esta es la nueva modalidad de robo con su tarjeta de crédito que debe conocer; es muy convincente

.Publicidad.

En la actualidad el hurto se ha ido transformando y los ladrones prefieren hacerlo de forma virtual con diversos mensajes que incluyen un link. Pero esta no es la única nueva modalidad de robo, recientemente se conoció una donde los ladrones se hacen pasar por agentes de algún banco y las cifras que pueden quitarle son millonarias. Aquí le contamos un poco más sobre este tipo de robo para que esté prevenido.

El usuario de Tik Tok ‘juanbaco’ compartió a través de un video la historia de su padre que estuvo a punto de ser víctima de este tipo de hurto. Todo comenzó porque el hombre tenía una tarjeta de crédito con Davivienda y unas personas se hicieron pasar por agentes del banco y le ofrecieron una nueva con muchos más beneficios, ahí empezó la estafa.

..Publicidad..

¿Cómo es la nueva modalidad de robo con la tarjeta de crédito?

Como el hombre aceptó cambiar de tarjeta de crédito le aseguraron que al ser cliente vip se la llevaban directo a la casa. Por lo que al día siguiente fue un supuesto trabajador de ese banco, que en realidad sería uno de los ladrones. Este le llevó la nueva tarjeta y algunos documentos para diligenciar, todo muy bien hecho y sin parecer sospechoso.

...Publicidad...

Pero el momento de la estafa llegó cuando le recomendaron destruir el plástico anterior y el hombre lo hizo pero se la pidieron para botarla, a lo que él se negó. Ahí esperó a que el sujeto se fuera y llamó a Davivienda confirmando que este no era un agente del banco si no un estafador. Por suerte no le dió la tarjeta rota porque si lo hubiese hecho lo más probable es que con ella hiciesen un montón de compras y hubiese perdido mucho dinero.

....Publicidad....

| Ver también: Los 5 usos de la arena de gato distintos a ser el baño de los felinos; quita grasa, humedad y más