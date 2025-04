Esta es la fortuna que se puede ganar un piloto de Latam al mes; algunos superan los $22 millones

.Publicidad.

Una de las profesiones más complicadas sin duda es la de ser piloto comercial, solo por lo cansado que puede llegar a ser o los vuelos de horas y horas. Si no porque al volar no se está exento de un imprevisto y se tiene la responsabilidad no solo de la vida propia, sino de la de cientos de pasajeros que viajan al día y al mes. Sin mencionar que los estudios y preparación también toman mucho esfuerzo. Por eso muchos se preguntan cuánto puede ganar un piloto de Latam, una de las aerolíneas más populares.

¿Cuánto puede ganar un piloto de Latam en Colombia?

De acuerdo con datos publicados por el sitio Glassdoor, un piloto comercial en Colombia puede percibir entre 69 y 76 millones de pesos anuales. Sin embargo, este valor puede variar dependiendo de diversos factores como el tipo de aeronave que opera, su experiencia y el cargo específico que desempeñe dentro de la tripulación.

El portal El Empleo ofrece una referencia más detallada de los ingresos mensuales, de acuerdo con el perfil del piloto y la capacidad de la aeronave:

Pilotos o copilotos de aviones pequeños (menos de 70 pasajeros): su salario base ronda los 3.800.000 pesos, pero al sumar prestaciones y beneficios, puede ascender hasta 7.600.000 pesos al mes.

Comandantes de vuelo: generalmente ganan entre 13 y 14 millones de pesos mensuales.

Pilotos de aviones A320 con capacidad para 146 pasajeros: sus ingresos pueden ir desde 14 hasta 17 millones de pesos cada mes.

Capitanes a cargo de aeronaves para más de 200 pasajeros: pueden recibir un salario mensual entre 22 y 24 millones de pesos, según cifras de plataformas laborales reconocidas.

¿Qué se necesita para ser piloto comercial en Colombia?

Si estás interesado en seguir esta carrera, es indispensable obtener la licencia de piloto comercial (PCA), la cual habilita para trabajar profesionalmente en aerolíneas y acceder a los niveles salariales mencionados.

Adicionalmente, existen otros tipos de licencias que habilitan para distintas modalidades de vuelo, como:

Licencia de piloto privado (PPA)

Licencia de alumno piloto (APA)

Piloto de transporte de línea aérea (PTL)

Piloto de planeador (PPL)

Piloto de globo libre (PGL)

Piloto de ultraliviano (PUL)

