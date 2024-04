Esta es la aerolínea donde es más fácil y económico viajar con su mascota

.Publicidad.

Para nadie es un secreto que existen cientos de casos de mascotas que han sufrido mucho o incluso han muerto en las bodegas de los aviones cuando hacen trayectos junto a sus cuidadores o dueños. Es por eso que las personas se abstienen de viajar con sus animales para evitarles el sufrimiento. No obstante, existe una aerolínea que renovó sus condiciones para viajar con su mascota y no solo es muy fácil si no que no le cuesta.

Se trata de la aerolínea American Airlines, que el pasado 28 de marzo anunció que tiene nuevos y mejores cambios en su política de transporte de mascotas. Pues a partir de ese momento las personas ya pueden llevar a sus perros y gatos específicamente en la cabina con ellos, junto a un artículo adicional.

El transporte de animales en cabina va a estar limitado a las mascotas que cumplan con requisitos como el tamaño, edad y destino. Además deberá permanecer en el contenedor y bajo el asiento delante del pasajero durante todo el vuelo. El peso total de la mascota junto a su huacal debe ser de máximo de 9,07 kilogramos, peso que se comprueba durante la facturación.

Sin embargo es importante recalcar que la aerolínea solo acepta siete contenedores de mascotas en los vuelos, sin contar a los animales de asistencia. Mientras que en los vuelos American Eagle solo se permiten cinco contenedores. La aerolínea dijo a varios medios como New York Post, CBS New, entre otros lo siguiente: “Hicimos el cambio para brindar una experiencia más conveniente y cómoda a los clientes”.

