¿Está el reguetón acabando con el vallenato?

Muchos son los artistas de la industria musical quienes han ido dejando atrás sus orígenes para dedicarse a realizar y/o hacer música de reciclaje. Y sé que quien lea estas líneas se preguntará, ¿por qué música de reciclaje? Pues porque es más reutilizable el tubito del papel higiénico que el reguetón. Y lo digo así porque si hoy lanzan un sencillo de un artista x las emisoras que solo pasan esta clase de género le dan palo como niño a una piñata, y al cabo de unos meses ya nadie lo recuerda y mucho menos suena en las estaciones de radio, cosa que no sucede con la música de otra época, música hecha para perdurar en el tiempo, música bien hecha.

Me da pena y vergüenza ajena algunos cantantes que se pasaron de un género a otro dizque para evolucionar (yo diría más bien que para involucionar), pero que a pesar de ello sus cuentas bancarias no paran de generar ceros, y su nivel musical ha ido decreciendo. En un artículo que escribí el 22 de noviembre del 2017, me preguntaba si lo que hoy día canta Silvestre Dangond podría llamarse “valletón” o “reguenato”, porque este señor es el ejemplo claro de lo que es involucionar musicalmente hablando, y ni hablar del señor Luis Fonsi quien cantaba pop o balada-pop, y la lista sigue y sigue.

Publicidad

Me atrevería a decir que a quienes nos gusta y aprendimos a escuchar vallenato deberíamos dar los más grandes agradecimientos a las estaciones radiales que aún conservan en sus parrillas de programación la música vallenata; y homenajean a grandes juglares que nos han dejado un gran tesoro musical con composiciones magistrales. No quiero ser ave de mal agüero ni mucho menos vaticinar la extinción de este hermoso género en unos 20 años o más. Un artículo del 27 de abril del 2016 en la página web Caracol Radio titulaba: ¿Está el vallenato en vía de extinción? En dicho artículo, un párrafo muy claramente dice lo siguiente: “Para no dejar morir el vallenato, hace falta vincular a las nuevas generaciones, hacer un reconcilio entre las juventudes y los juglares que parten al más allá. Por Valledupar y Cesar caminan sin pena ni gloria, juglares que están muriendo, Chema Ramos, Beto Rada, Náfer Durán, Miguel López. ‘Acuérdese de estos nombres, que el día que se mueran los vamos a llorar con el alma, porque no tienen repuesto ni remplazo”, dice Oñate. El artículo remata con la siguiente frase del gran Alejo Durán: ‘’ Señores si yo me muero / el estilo se va conmigo / me lo llevo pa’l cementerio / porque ninguno me ha seguido'”.

Quizás digan que no encaja para nada como inicié este artículo, con la manera como la he ido desarrollando, y hasta tengan razón, pero si comparamos en la actualidad los lanzamientos musicales de cantantes vallenatos contra los de los mal llamados ‘’reguetoneros’’ el resultado es abismal. Ruego a las 11.000 vírgenes, y que el santo niño de atocha nos libre de llegar a ver un dúo entre Bad Bunny y Poncho Zuleta. Puede que suene algo chistoso y descabellado pero así como va el vallenato frente al reguetón que cada día más invade todos los rincones de nuestra resquebrajada y hundida sociedad; no se nos haga raro que esto sucediese, y de ser así, mejor apague el radio y vámonos.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!