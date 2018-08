María Lorena Gutiérrez, del corazón del gobierno Santos, a una empresa clave de Sarmiento

El más fiel alfil del gobierno de Juan Manuel Santos, María Lorena Gutiérrez, ha sido nombrada presidente de Corficolombiana, la financiera del grupo de Luis Carlos Sarmiento, gran amigo del expresidente Santos que no está pasando por su mejor momento, pero que tiene 4 grandes concesiones con el gobierno que debe garantizar que fluyan. Gutiérrez tendrá que enfrentar las multas por las demoras ocasionadas por el colapso de la torre B del Puente Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio, en donde se estableció que obedeció a un error de diseño y la posterior demolición de la torre C, así como la vinculación de Corficolombiana en un 33 % en el Concesionario Ruta del Sol II objeto del escándalo de corrupción por pago de sobornos junto con Odebrecht y que obligará a la terminación anticipada del contrato. Nombrar una persona del alto gobierno, con el que Sarmiento, el mayor accionista tuvo una relación más que cercana, resulta estratégico, así ella venga del sector de comercio exterior y no de infraestructura.