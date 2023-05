Especial Filbo: El periodista Cicerón Florez Moya, a los 90 años, hace camino al andar

Por: Eduardo Yáñez Canal |

mayo 01, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El veterano periodista cumple el próximo 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Director Emérito del diario La Opinión de Cúcuta, con 65 años en el oficio, lanzó, en la Filbo 23, Se hace camino al andar, donde relata anécdotas, peripecias y riesgos del oficio más hermoso del mundo.

Maestro, ¿por qué el título del nuevo libro?

-Publicidad.-

Es de un poema de Antonio Machado que luego popularizó el cantante Joan Manuel Serrat. Resulta adecuado por el contenido, donde presento mi visión del mundo, opiniones, entrevistas y experiencias con la lectura y la

¿Nada más?

Publicidad.

También están artículos sobre periodismo, política regional y nacional, reencuentro con mis ancestros chocoanos más algunos prólogos sobre libros de autores locales. No hay ninguna poesía.

Pero usted escribe poesía…

Digamos que ha sido mi amor oculto. Precisamente, mi primer libro se llama El gran amor y me di gusto “cometiendo poesía”.

¿Quiere compartirnos algunas anécdotas del oficio?

Recuerdo con especial dolor la entrevista, en Cúcuta, con Carlos Pizarro Leongómez, líder del M-19. A los dos días, cuando viajaba de Bogotá a Barranquilla fue asesinado en el avión.

¿Y entrevistas sorprendentes?

Una con Nelson Ned, en un concierto en Cúcuta, donde le pregunté si consumía drogas. Ahí se rompió la entrevista pues se levantó furioso y salió del camerino. No quiso que siguiéramos hablando. Otra fue con Lolita, cantante española que se hospedaba en el Hotel Tonchalá, me recibió con un atractivo deshabillé y me contestó en la cama todas las preguntas. También me acuerdo de Rolando Laserie quien permitió que le quitara la gorra que portaba y, al final de la entrevista, me la regaló.

¿Cómo le ha ido con los políticos?

Bueno, he tenido la satisfacción de entrevistar a varios presidentes. Uno fue Virgilio Barco Vargas. También conversé con Ernesto Samper Pizano, Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi. Este último también presidente de Venezuela y, luego de entrevistarlo, me lo encontré en Caracas en una fiesta. Me reconoció y estuvimos hablando varias horas.

Pero, ¿no ha tenido problemas con el orden público?

En este oficio, donde toca cubrir episodios de todo tipo, he sufrido persecuciones producto de malas interpretaciones. En una ocasión me correspondió ir a reuniones con grupos armados en el Catatumbo. Después, me abrieron proceso penal dizque porque yo apoyaba a grupos subversivos. Fui detenido, pero Virgilio Barco, quien había sido ministro de Obras Públicas en esa época, intervino a mi favor y pude salir. Ahora, no se me puede olvidar un cura en Cúcuta que, desde el púlpito, me atacaba en todas las misas.

Pasemos ahora al escenario gremial. ¿Cómo le ha ido con las organizaciones periodísticas?

Desarrollé varias actividades durante muchos años con el Colegio Nacional de Periodistas donde logramos el fortalecimiento regional. Sin embargo, hubo situaciones desagradables como la venta de un terreno que nos había otorgado la gobernación, y que algunos vivos terminaron robando. Eso me decepcionó y me retiré. Ahora sigo con el Círculo de Periodistas del Norte de Santander.

¿Es rentable el periodismo?

Grave, porque las administraciones y los políticos son los que otorgan la publicidad y luego presionan a los comunicadores. Todo porque nos falta una organización más sólida y eficaz. Así lograríamos que nos respetaran.

Hablemos de sus alegrías…

La primera fue la elección presidencial de Barco Vargas, no solo en el aspecto partidista, sino por lo que generó para el Norte de Santander en el propósito de ser más productivos. También participé activamente en la elección de Leonor Duplat Sanjuán como reina del departamento. Después, fue reina de Colombia. También, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar Vida y Obra que me otorgaron hace doce años.

¿Y de tristezas?

La muerte de muchos colegas. Por ejemplo, el asesinato de Eustorgio Colmenares Baptista, uno de los propietarios de La Opinión y quien ocupara altos cargos directivos en el sector público y privado; además, fue congresista en varios períodos. Su muerte fue una infamia. También, la del hombre de radio Carlos Ramírez París y otros que tuvieron que dejar su trabajo, la ciudad, su gente y salir del país.

Los hijos ¿han seguido sus pasos?

Miguel Ángel Flórez Góngora es periodista, vive en México y está dedicado a la escritura. Tengo nueve hijos. Hay un biólogo, otro ingeniero, también un sociólogo y otros en diversas actividades. Son cinco mujeres y cuatro hombres. Con mi mujer, Ángela Góngora –enfermera y profesora de literatura y filosofía – hemos formado una bonita familia.

Maestro, un mensaje final…

Estoy vivo y seguiré trabajando para disfrutar la libertad y la democracia. Y que todos nos aproximemos a actitudes que ofrezcan un mejor porvenir. Ahora, como asesor emérito de La Opinión aporto iniciativas para engrandecer al diario así como escribo mi columna Plano Público más entrevistas y otras reflexiones sobre hechos relevantes.