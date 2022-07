Espaldarazo de Duque a Zapateiro antes de vestir 'de saco y corbata'

.Publicidad.

El general Zapateiro no esperó la posesión del nuevo presidente ni la llegada de un nuevo ministro de Defensa para dejar el uniforme. No es usual que esto suceda, pero expresa el rechazo del saliente comandante del Ejercito contra Gustavo Petro a quien, en su momento, no dudó en desafiar en un hilo de trinos.

No hay a quien le duela más la muerte de un soldado que a los que portamos el camuflado y, por supuesto, a sus familias y a la patria misma, pero su sacrificio supremo por el país no debería ser usado en narrativas de campaña política. (1) — Gral. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) April 22, 2022

La acogida por parte de Duque al general en su último dia de funciones la hizo pública en este video que grabó con la informalidad de un selfie pero reflejando su cercanía al excomandante, que también fue despedido por la cúpula militar.

Gloria Ejército Nacional 🇨🇴🇨🇴 pic.twitter.com/u1D6vyafHD — Gustavo Alberto Ospina (@Gustavo63898562) July 21, 2022

